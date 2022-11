Argentine : 10 cartons rouges lors de Boca-Racing

#TrofeoDeCampeones¡GOLAZO DE CHARLY! Alcaraz y un cabezazo espectacular para el 2-1 de La Academia sobre Boca. ¡Y se picó todo!Suscribite al PackFútbol en https://t.co/TUGBtaKXcg pic.twitter.com/Kr2tRuW06a — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 6, 2022

Francesco Letexieres au sifflet?Ce dimanche soir se déroulait dans l’enceinte Único Villa Mercedes le Trophée des champions argentin entre Boca Juniors et le Racing Club. Une finale qui s’est conclue par une victoire du Racing (2-1), mais qui a surtout été marquée par une fin de match des plus explosives avec tout simplement dix exclusions : sept du côté deset trois du côté des vainqueurs.Alors que le champion d’Argentine vivait jusque-là une soirée plutôt tranquille en ayant même ouvert la marque sur un but de Norberto Briasco (18), lava égaliser cinq minutes plus tard sur une réalisation de Matías Rojas. S’ensuit alors une opposition fermée entre deux équipes qui font le dos rond. Alors que la prolongation pointe le bout de son nez, Sebastían Villa (Boca) et Johan Carbonero (Racing Club) vont être exclus. À dix contre dix pour le début de cette demi-heure supplémentaire, la tension ne va cesser de grimper à l'image du rouge reçu à son tour par Alan Varela, avant d'atteindre le point de bascule à la 118: buteur du 2-1 pour le Racing, Carlos Alcaraz célèbre son but comme un beau diable en enlevant son maillot et en admirant le public. Les joueurs de Boca vont exploser, la fin de match se termine en bagarre générale avec la bagatelle de sept nouveaux cartons rouges délivrés par l’arbitre de la rencontre Facundo Tello, dont un pour Darío Benedetto entré à la 73Finalement, le Racing Club remportera ce Trophée des champions (2-1) dans une fin de match digne des plus grandes soirées WWE.