Areola désigné numéro un par Tuchel

Tuchel a tranché.Areola et Buffon se partageaient la cage parisienne l'an dernier mais l'expérience n'a pas été concluante et le technicien allemand a décidé de ne pas faire deux fois la même erreur : une hiérarchie a été instaurée et c'est Alphonse Areola qui sera le numéro un du PSG l'an prochain dans les buts, d'aprèsDe retour de prêt de Francfort, le gardien Kevin Trapp est donc destiné à un rôle de doublure mais cela ne lui convient pas et il semble donc se diriger vers un départ. Porto et l'Eintracht seraient intéressés par l'allemand de 29 ans. Un départ qui précipiterait le recrutement d'un nouveau gardien. Reste à savoir si Paris recrutera une doublure ou mettre une fois de plus un concurrent dans les pattes d'Areola.La guerre des goals aura bien lieu.