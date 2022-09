Ardan Turan raccroche définitivement les crampons

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

. Traduction pour les non-initiés à la langue turque :Image en noir et blanc, chemise dans le pantalon, visage fermé et bras levé en signe d’au revoir : Arda Turan annonce officiellement raccrocher les crampons, à 35 ans, à travers un post Instagram publié ce lundi.Le Turc s’arrête donc sur une dernière expérience à Galatasaray, son club formateur. Après une carrière d'une quinzaine d'années avec pas moins de 527 matchs joués pour 90 buts (et 100 capes tout pile avec sa sélection, pour 16 pions), Turan a sillonné l'Espagne et la Turquie, et étoffé son palmarès : une Ligue Europa (2012), deux titres de champion de Turquie, deux championnats d’Espagne, trois Copa del Rey et une finale de C1 en 2014.Un soldat de Diego Simeone qui tombe.