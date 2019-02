Arbër Zeneli, l'aigle aux trois cœurs

Débarqué à Reims au mercato hivernal alors qu’il était pisté par Fenerbahçe ou Chelsea, Arbër Zeneli pourrait être titulaire contre Toulouse dimanche avec ses nouvelles couleurs. Meilleur passeur d’Eredivisie avec Heerenveen cette saison, l’ailier gauche est venu en Champagne pour se tester dans un championnat plus relevé avant de peut-être viser plus haut. Ce grand ambitieux ne demande que ça, lui qui a longtemps hésité entre la Suède et l’Albanie, pour finalement opter pour le Kosovo.

Toulouse FC Reims Ligue 1 Diffusion sur

Ascenseur émotionnel

La naissance d'une nation

Une bulle prête à éclater

Par Douglas De Graaf

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les supporters de Reims n’en ont pas cru leurs yeux. Lorsque leur club dévoilait il y a une semaine l’identité de leur première recrue au mercato d’hiver, leur réaction spontanée a dû être : pourquoi nous ? Pourtant, ce sont bien les Rouge et Blanc qu'Arbër Zeneli, meilleur passeur d’Eredivisie avec Heerenveen (11 offrandes en 17 matchs), courtisé par Fenerbahçe et suivi par Chelsea , venait de choisir. L'international kosovar ne débarque pas sans une once d'appréhension. Le natif de Säter ( Suède ) était en fin de contrat en juin à Heerenveen, a signé à Reims jusqu’en 2023, mais n'a connu jusqu'ici que les championnats suédois et néerlandais. Entré en jeu face à l'OM (2-1) samedi dernier, Zeneli a déjà laissé entrevoir quelques promesses. Contrôles sûrs, aisance dans la conservation de balle et passes dans le bon tempo, l'ailier gauche a plutôt bien entamé sa nouvelle expérience.Chez Zeneli, une histoire résume bien sa capacité à s’adapter et à rebondir. Le 20 novembre dernier, l’ailier de 23 ans inscrit avec le Kosovo contre l’ Azerbaïdjan (4-0) un triplé significatif, assurant à son pays la montée en Ligue C de Ligue des nations. À la fin de la rencontre, l’homme du match se précipite sur son portable pour recevoir des félicitations. Au lieu de ça, Zeneli ne lit que des messages de condoléances. Son grand-père, dont il était très proche, est mort quelques heures avant le début de la rencontre. «» , confiera-t-il après coup au. Mais quelques jours plus tard, Zeneli est de retour sur les terrains en championnat, avec un but à la clé. «Une pression qu’a déjà connue Zeneli en 2016, quand l’ailier devait faire le choix de sa sélection nationale. Né en Suède de parents albanais originaires du Kosovo , Zeneli passe une jeunesse tranquille à Säter. Il fait toutes ses classes à l’ IF Elfsborg jusqu’à ses 20 ans, où il dispute deux saisons d’Allsvenskan avant de prendre la direction des Pays-Bas en janvier 2016, et porte les couleurs de la Suède en U17, U19 et U21, remportant même un titre de champion d’Europe 2015 dans cette dernière catégorie (sans avoir joué). «, déclarait-il dans un entretien à Voetbal International Et puis en mai, coup de tonnerre : le Kosovo est officiellement reconnu par la FIFA et l’UEFA. Zeneli a un troisième choix – et deux renoncements – à faire. Ce sera le Kosovo, aucun match officiel au compteur et toute une équipe à construire. Un véritable coup de poignard pour certains supporters suédois, qui le considèrent toujours comme un traître. «» , avouera-t-il au Leeuwarder Courant . «» , expliquait-il sur le site du Stade de Reims . Les débuts de la jeune nation se feront sans lui. Ayant déjà joué pour la Suède , ce comique du vestiaire d’Heerenveen doit attendre le feu vert de la FIFA pour changer de sélection. Celui-ci arrivera la veille du premier match contre la Croatie , en octobre 2016.Comme un symbole, Zeneli lancera véritablement sa carrière internationale en mai 2018 face à l’ Albanie (3-0), où il inscrit un doublé lors d’un match au lourd contexte politique - 90% des Kosovars sont d’origine albanaise. Sous l’impulsion de son leader d’attaque, le Kosovo reste aujourd’hui sur dix matchs consécutifs sans défaite. Excellent joueur de couloir doté d’un sens de la passe prononcé et d’une certaine aisance dans la finition, Zeneli disposera à Reims de moins de libertés qu’à Heerenveen ou avec le Kosovo. Dans une équipe qui tient beaucoup à son équilibre défensif, l’homme aux 27 passes décisives et 21 buts en 100 matchs avec lesdevra s’adapter. «» , déclarait aucelui qui a été élu meilleur footballeur kosovar en 2018.Mais Zeneli ne devrait pas trop se plaindre en Champagne, lui qui a choisi de rejoindre le promu rémois en son âme et conscience. «» , déclare-t-il sur le site du club. Un choix qui en dit long sur l’intelligence de ce bonhomme pourtant très ambitieux. À l’été 2018, déjà approché par Fenerbahçe , Zeneli décline poliment. «» , confiait ce fan de l’ AC Milan Celui qui déclare vouloir «» , devra néanmoins gagner en constance à Reims . C’est ce grand perfectionniste et éternel insatisfait lui-même qui l’avoue, malgré son statut de meilleur passeur d’Eredevisie. «» , confiait Zeneli au. «(...)» Ça tombe bien, Reims est prêt à pousser la barre jusqu'à 100%.