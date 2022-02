Après son recrutement polémique, David Goodwillie lâché par Raith Rovers

CLUB STATEMENT | Raith Rovers have released the following statement regarding David Goodwillie, to confirm that the player will not represent the club. Discussions are underway with the player regarding his contractual position:https://t.co/JD5HW4Q30c pic.twitter.com/efOc51Bc9p — RRFC Official (@RaithRovers) February 3, 2022

David Goodwillie ne jouera pas pour les Raith Rovers, et le club revoit son contrat après avoir admis qu'il s'étaiten le signant.Le club a déclenché un tollé ce lundi en signant l'attaquant, qui a été déclaré coupable de viol et condamné à payer des dommages et intérêts dans une affaire civile en 2017. Deux directeurs avaient ensuite démissionné en signe de protestation, des sponsors s’étaient retirés et les équipes féminines avaient décidé de rompre leurs liens avec le club . Le président du conseil d'administration, John Sim, a déclaré que le club de Scottish Championship (D2)d'avoir signé Goodwillie, ajoutant que le joueur de 32 ans ne jouera pas et que des discussions allaient commencer avec lui au sujet de son contrat.Raith avait d'abord défendu la décision de signer Goodwillie en provenance du club de Clyde en League One, en disant qu'elle était basée principalement sur ses capacités sur le terrain. Le club a présenté ses excuses aux supporters, sponsors et joueurs pour. Goodwillie, aujourd'hui âgé de 32 ans, avait aussi été condamné à une amende de 300 euros pour avoir frappé un homme dans une boîte de nuit de Stirling en 2008 et avait plaidé coupable d'avoir agressé un homme dans le centre-ville de Glasgow en 2012.