Barcelone lâche encore des points

Alors qu'il a mené à deux reprises, le Barça a concédé deux penalties et un nul décevant contre l'Atlético Madrid. Comme sur le pelouse du Celta Vigo, il y a quatre jours. Pouvant prendre quatre points d'avance en tête de la Liga en cas de victoire ce jeudi, le Real se frotte les mains...

Costa, double peine

700e pion insuffisant pour Messi

Barcelone (4-4-2) : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Puig, Busquets (Fati, 86e), Rakitić (Roberto, 63e), Vidal (Griezmann, 90e) - Messi, Suárez. Entraîneur : Setién.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Arias, Felipe, Giménez, Lodi - Llorente (Félix, 69e), Partey, Saúl, Carrasco (Lemar, 85e) - Correa (Vitolo, 84e), Costa (Morata, 77e). Entraîneur : Simeone.

Par Florian Cadu

Deux penalties concédés, un marqué, un CSC pour l'ouverture du score, une contre-performance à domicile... et une seconde frustration, en l'espace de quatre jours. Décidément, le FC Barcelone n'est plus ce qu'il était. Pas dans sa forme du moment, en tout cas. Certes, il monopolise toujours le ballon (plus de 70%, ce mardi soir). Mais il ne sait pas trop quoi en faire, et galère à marquer dans le jeu. Or, contre l'Atlético de Madrid, ça ne passe pas. Et dans une course au trône avec le Real, ça ne pardonne pas.Comme sur le terrain du Celta Vigo, lesont donc encore lâché des points en oubliant de gagner devant les. Comme sur la pelouse du Celta Vigo, les Catalans se sont faits avoir alors qu'ils ont mené au score à deux reprises. Et comme dans l'antre du Celta Vigo, les champions en titre voient leur trophée s'éloigner en raison d'un 2-2 pas très positif.Toujours sans Griezmann, encore sur le banc, Barcelone démarre néanmoins plutôt fort. Suárez lance doucement les débats, Rakitić accélère aux vingt mètres pour chauffer les géants d'Oblak puis les Catalans forcent Costa à marquer contre son camp sur corner au bout d'un tout petit quart d'heure de jeu. Pourtant, l'Atlético ne se laisse pas dominer fébrilement avec notamment un coup franc hors cadre de Carrasco. Finalement, le Belge obtient un penalty peu après l'ouverture du score suite à une faute évitable de Vidal. Loupé par Costa, à retirer selon l'arbitre et transformé du pied de Saúl.En plus de l'égalisation, Ter Stegen (coupable de s'être avancé trop rapidement) et Piqué sont punis d'un avertissement sur le coup pour contestation. Messi, lui, croit rétablir la justicegrâce à son talent mais sa tentative frôle la lucarne et son coup franc est sorti par Oblak. Toujours est-il qu'en dépit de ce 1-1 qui ne fait pas les affaires des locaux, la confrontation se veut aussi serrée que rythmée... jusqu'à ce que les organismes fatiguent.La donne est cependant claire : le Barça doit absolument s'imposer s'il compte conserver son titre de champion, le Real pouvant compter quatre unités d'avance en cas de victoire contre Getafe ce jeudi combinée au nul qui prend forme au Camp Nou. Alors, les locaux se bougent et récoltent un péno dès le retour des vestiaires par l'intermédiaire de Semedo qui provoque la faute de Felipe. Évidemment, Messi ne se rate pas et signe la 700réalisation de sa carrière touts compétitions confondues (la 32en 31 confrontations avec les).Fin du? Ce sera mal connaître les Matelassiers, et leur tempérament simeonesque. Le coup de casque de Costa sonne comme un avertissement, Saúl se charge de la sanction... sur penalty, encore une fois. Dans la zone de vérité et au contact du remuant Carrasco, Semedo se transforme en effet en coupable après avoir enfilé le costume du discret héros. 2-2, tout est à refaire... mais Barcelone ne le refera pas, tandis que l'Atlético conserve deux longueurs d'avance en troisième position sur Séville. Résultat final : Madrid remercie Madrid.