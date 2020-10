Une déception européenne précoce, est-ce grave ?

Éliminé de la Ligue Europa par les Hongrois de MOL Fehervar, le Stade de Reims patine en Ligue 1 avec un seul petit point en cinq journées. Et au vu des précédents historiques, il y a de quoi s’inquiéter pour l’avenir des Champenois après leur déception européenne.

Le boulet de l'élimination

« Tu imagines des matchs de fou, dans des stades mythiques »

« Toujours plus facile de changer un entraîneur que 25 joueurs »

Par Nicolas Jucha

Propos de DP et EB recueillis par NJ

Jeudi 24 septembre 2020, dans le huis clos de la MOL Arena Sosto, l’ancien Nantais Loïc Nego s’élance et prend Predrag Rajković à contre-pied. Sur une séance de tirs au but, le Stade de Reims vient de voir s’écrouler ses rêves de Ligue Europa et s’effacer le capital d’une saison 2019-2020 de haute volée. Écourtée par le Covid-19, certes. Mais qui, au bénéfice d’une sixième place en Ligue 1, devait permettre au monument du football français de renouer avec son ADN européen. Au lieu de cela, les Champenois voient se profiler le spectre d’une saison dangereuse : 19après cinq journées, les hommes de David Guion restent sur une série de quatre défaites sur la scène nationale.Et à la lumière des archives des trois dernières décennies, le Stade de Reims a de bonnes raisons de s’inquiéter : quasiment chaque saison, un « Européen » déçu – Coupe Intertoto comprise – flirte avec la zone rouge. Plusieurs se sont allègrement précipités dans le gouffre de la seconde division – Cannes (1992), Montpellier (2003), Troyes (2003), Guingamp (2004), Strasbourg (2006) ou encore Lens (2008) –, quand multitude d’autres – y compris des gros poissons comme Marseille (2000, 2016), Paris (2001, 2007) ou encore Saint-Étienne (2009-2020) – ont vu le couperet passer suffisamment près pour en imaginer les fâcheuses conséquences. Parce qu’une campagne européenne, surtout quand elle est prématurément foirée, laisse des traces.Damien Perquis a vécu cette situation, lors de la saison 2011-2012 avec Sochaux. Sous la houlette de Francis Gillot, les Lionceaux arrachent la cinquième place de Ligue 1 et un ticket en C3. Le coach se barre à Bordeaux, et Mécha Baždarević prend le relais... Pour le pire. Sans son buteur Ideye Brown (transféré au Dinamo Kiev), Sochaux doit se coltiner un autre club ukrainien (le Metalist Kharkiv) dès le mois d’août., se souvient le défenseur de 36 ans. La suite va s’apparenter à un chemin de croix, étalé sur plusieurs mois :Ou en 180, pourrait renchérir Éric Bauthéac. Celui qui kiffe actuellement les soirées européennes sous les couleurs de l’Omonia Nicosie – dans le groupe du PSV Eindhoven et Grenade, en Ligue Europa – garde toujoursl’élimination de Nice face à l’Apollon Limassol, en 2013 :Résultat : sous une température étouffante, les Aiglons prennent le bouillon 2-0. Une situation qu’ils ne parviennent pas à renverser au Stade du Ray au retour, malgré le soutien du public et une courte victoire 1-0., regrette le milieu. Pour tout joueur professionnel, une qualif' européenne en mai représente en effet une porte ouverte pour le couloir des fantasmes. Bauthéac :Il faut alors tourner la page, mais Damien Perquis se rappelle qu’il est compliqué de passer de la théorie à la pratique. D'autant plus dans un club peu habitué à la scène continentale, tel Sochaux :En 2012, Sochaux termine difficilement le championnat à la quatorzième place avec une élimination d’entrée dans les deux coupes nationales. L’Europe pénaliserait une équipe par l’alourdissement du calendrier ? Peut-être. Mais pour Perquis, on oublie souvent. Explication :Un poids deconfirmé par Bauthéac :Nice, brillant en 2012-2013, terminera quatorzième en 2014.Bauthéac et Nice avaient pourtant enchaîné trois matchs sans défaite après l’élimination, comme le Sochaux de Perquis deux ans plus tôt. L'arrière central le justifieSursaut que Reims n’a pu s’offrir face au PSG, venu s’imposer froidement 2-0 à Auguste Delaune. Pour les Champenois, comme pour les Niçois et les Sochaliens en leur temps, le plus dur semble à venir.Et en mars, une décision radicale tombe avec le limogeage de Baždarević (remplacé par Éric Hély)., justifie l'ex-Lionceau. David Guion, en poste depuis l’été 2017, paraît avoir encore du crédit à la suite de la montée en Ligue 1 et aux résultats cumulés depuis. N'empêche que si la dynamique rémoise n'est toujours pas repartie au printemps prochain, les faits d’armes du technicien vaudront bien peu de choses face à l’urgence. Pour Bauthéac, le remède est simple à identifier, mais pas toujours aisé à enclencher :Pour Reims, la reprise du taf, c’est dès dimanche à Rennes.