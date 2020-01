Le Bayern explose Schalke et se rapproche de la tête

Bayern Munich (4-2-1-3) : Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Thiago, Kimmich – Goretzka – Müller, Lewandowski, Perišić. Entraîneur : Flick.



Schalke 04 (4-1-2-1-2) : Schubert – Oczipka, Nastasić, Kabak, Kenny – Mascarell – Serdar, Caligiuri – Harit – Gregoritsch, Matondo. Entraîneur : Wagner.

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un point, un seul.Après sa victoire à domicile contre Schalke 04 lors de cette 19journée, le Bayern Munich ne compte plus qu'une unique unité de retard sur la première place squattée par Leipzig ( qui s'est incliné, ce samedi ). La faute notamment à Lewandowski, auteur de l'ouverture du score prématurée suite à plusieurs loupé de Schubert et une passe de Perišić. Ainsi qu'à Müller, homme du break juste avant la pause du plat du pied sur un service de Goretzka.Entre-temps, Schalke a touché la barre transversale par Matondo et Harit a testé Pavard tandis que les Bavarois se sont procurés moult occasions (petit filet de Perišić, doublés refusés à Müller et Lewandowski ou arrêts de Schubert devant Davies et Alalba...). Finalement, l'écart s'est encore élargi avec un nouveau pion de la tête de Goretzka sur corner. Puis sur un essai de près d'Alcantara, mis en orbite par Lewandowski. Logique, tant la supériorité des locaux sur les visiteurs a semblé évidente. La preuve avec une dernière réalisation, non pas de Coutinho mais de Gnabry (passe dé du Brésilien).Objectif titre, comme d'habitude...