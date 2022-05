Aulas et Pablo Longoria favorables à la sonorisation des arbitres

Après de nouveaux faits d’arbitrage, la sonorisation des arbitres : Un grand oui pour Pablo LongoriaIndispensable pour Jean-Michel Aulas#OMOL #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/V723hMz3ng — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 1, 2022

LB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au moins un point où Marseillais et Lyonnais s’entendent.Si la victoire de Lyon dans l’Olympico ne fait pas de débats, certaines décisions arbitrales se chargent d’alimenter la rubrique contestation. En cause : un penalty non sifflé à la suite d’une main de Moussa Dembélé en première période et le premier but de l’OL où Pau Lopez a été touché par ce même Dembélé.La VAR ne réglant pas tous les problèmes, une autre idée revient de plus en plus dans le débat public : la sonorisation des hommes en noir pour que tout le monde puisse entendre leurs échanges pendant le match avec joueurs, assistants et camion vidéo. Questionné à ce sujet en après-match sur Prime Video, le président olympien Pablo Longoria y est favorable :Ce n’est pas son homologue rhodanien Jean-Michel Aulas qui dira le contraire., juge-t-il.[...]Les micros, une décision qui n’a pas fini de faire parler.