Droits TV : l'heure du Twitch ?

L’Olympique de Marseille sera à jamais premier sur Twitch, en France, après avoir diffusé deux matchs amicaux sur cette plateforme dédiée au streaming vidéo. Alors, Twitch peut-il devenir un diffuseur crédible du foot en France et en Europe ? Ce premier galop d’essai hexagonal reflète en tout cas une tendance de fond des géants du numérique, qui arrivent à tâtons sur le marché très lucratif des droits TV sportifs.

Du virtuel à la réalité

Du succès, mais pour combien de temps ?

Les géants du numérique sur le rectangle vert

Le classico se joue aussi sur Twitch

Économie, argent, pognon

Le chat plus divertissant que le match ?

Haine en direct ?

Guillaume Laclotre

Tous propos recueillis par GL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour suivre les matchs amicaux de l’Olympique de Marseille de ce mois de juillet, il ne fallait pas consulter, mais se connecter sur Twitch., explique Hervé Philippe, responsable du marketing à l’Olympique de Marseille, au sujet de la première diffusion d'un match sur Twitch par une équipe française. Il s'agissait d'OM-FC Pinzgau, une affiche pourtant pas très attrayante sur le papier contre une équipe autrichienne amateur. Un engouement accentué par une longue attente du retour du football après l'arrêt des championnats dans l'Hexagone, qui soulève de nombreuses réflexions. Et si une révolution était en marche ?Racheté par Amazon pour 970 millions de dollars en 2014, Twitch est une plateforme sur laquelle on regarde généralement desen pleine partie de jeux vidéo. Les spectateurs ont notamment à leur disposition un chat pour réagir en direct, parmi d’autres options d’interactions. Mais ces dernières années,oucohabitent avec une plus grande variété de live. Si le succès de la plateforme s’est bâti sur les jeux vidéo, 50 % de ses contenus ne sont aujourd’hui pas liés auTwitch se diversifie : de la politique avec Jean-Luc Mélenchon qui répond à des questions, un DJ set de DJ Bens, des recettes de cuisine... Et le lancement il y a une semaine de twitchsports, qui confirme l’appétit sportif de Twitch. Si la plateforme a déjà fait ses gammes avec la NFL aux États-Unis, voilà que le football fait petit à petit son entrée. L'OM a donc ouvert le bal hexagonal, mais des matchs de Premier League ont déjà été diffusés en coopération avec la maison-mère Amazon.Le partenariat noué entre l’OM et Twitch était l’opportunité de voir, pour la première fois, une équipe française sur Twitch., explique Hervé Philippe.La rencontre contre le FC Pinzgau, en Autriche, a presque atteint un pic à 100 000 spectateurs en simultané Pas sûr que le Vélodrome ait atteint une telle influence pour un match amical, qui plus est contre une formation amateur. Alors, va-t-on voir régulièrement des matchs de football diffusés sur la plateforme américaine ? Jean-Pascal Gayant, économiste du sport, reste prudent :Pourtant, Amazon a fait son entrée sur le marché des droits télé sportifs en s’adjugeant un lot de vingt matchs de Premier League par saison sur la période 2019-2022. Difficile, donc, d’ignorer l’ambition du leader mondial du e-commerce et des autres géants du numérique sur le marché des droits télé sportifs. Twitter s’est par exemple emparé, en 2016, de dix des seize matchs de football américain du jeudi soir. En 2017, Amazon a noué lui aussi un accord avec la NFL.(Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), poursuit Jean-Pascal Gayant.En tout cas, plus les années passent, et plus l’hypothèse de voir un mastodonte du numérique coiffer les diffuseurs traditionnels se précise. En France, comme ailleurs en Europe., glisse Philippe Hervé., observe quand même Jean-Pascal Gayant., explique Farhan Ahmed, responsable des partenariats stratégiques chez Twitch.La plateforme américaine confie avoir signé un partenariat avec Arsenal, le Real Madrid ou encore le PSG. Les clubs auraient donc l’opportunité de créer des contenus vraiment interactifs avec leurs supporters. L’OM ne compte pas s’arrêter à ces premières diffusions, mais veut proposer sur sa toute fraîche chaîne Twitch des contenus tout au long de la prochaine saison., relate Farhan Ahmed.À l’heure où tous les clubs érigent l'investissement dans les réseaux sociaux comme prioritaire, notamment pour promouvoir leur image, le champ de bataille semble déjà se déplacer de TikTok - dernière tendance en date - à Twitch., abonde Hervé Philippe.Une communauté jeune et connectée, qui pourrait être rameutée en plus grand nombre sur Twitch grâce à la diffusion de matchs de foot. Or, sur le web, qui dit audience en hausse dit revenus publicitaires qui gonflent., confirme Jean-Pascal Gayant.gamersMais les publicités ne sont pas les seules sources de revenus sur Twitch.Le modèle de base est adapté auxet offre à ces derniers quatre canaux de rémunération : la publicité, les dons, les abonnements aux chaînes et les contenus sponsorisés. Si les termes de l'accord entre l'OM et Twitch restent confidentiels, le modèle économique développé autour des diffusions de matchs pourrait se calquer sur celui mis en place pour les. Un modèle différent des droits TV traditionnels, touchés chaque année par les clubs. En d'autres termes, des sources de revenus plus diversifiées.Un phénomène qui interroge aussi notre manière de regarder du foot en 2020. Free va désormais offrir à ses abonnés la possibilité de recevoir sur smartphone des condensés des rencontres de Ligue 1 , avec les plus belles actions. À cette vision à la carte d’une rencontre de foot, la potentielledu football ajoute de nouvelles réflexions.Les clubs ont la possibilité de mettre qui ils souhaitent aux commentaires sur leur chaîne Twitch, comme des anciens joueurs par exemple. C'est ce qu'a fait l'OM avec Laurent Coureau, commentateur pour OM Médias, et Jean-Marc Ferreri, ancien joueur olympien. Les supporters peuvent être sensibles à cette alternative : regarder un match de leur équipe commenté par une figure du club plutôt que de se voir imposer les analyses d’un journaliste télé par un diffuseur peut être apprécié. Mais n'est-ce pas aussi le risque de se renfermer sur un chauvinisme exacerbé ?Aussi, le chat en direct - élément phare d’un live sur Twitch - peut être l’objet de débats tactiques constructifs entre les 66 millions de Didier Deschamps que compte la France. Mais comment ne pas imaginer des débordements haineux ?, assure Farhan Ahmed de Twitch. Sans oublier la régulation manuelle :, complète Hervé Philippe côté marseillais.Ces discussions parallèles au match sont la clé de l’interactivité prônée par Twitch., rappelle Farhan Ahmed., finit-il par ajouter. On se rendra donc sur Twitch, plus fixé sur le chat que le match ? Voilà qui est finalement dans l'ère du temps : un temps d'attention qui fond comme neige au soleil.