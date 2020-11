Tottenham, une patte de champion ?

Leur victoire sereine et maîtrisée contre Manchester City, digne des plus belles heures de José Mourinho, l'a encore montré : oui, les Spurs peuvent voir très haut cette saison en Premier League. Car outre l'habituelle réussite de leur entraîneur dans la quête de titres, de nombreux autres arguments peuvent les laisser croire à la couronne.

Son GoKane, mode super sayen

L'énergie, ressource rare

Deuxième année, à Porto : championnat du Portugal, coupe nationale et C3. Deuxième saison, à Chelsea : championnat d'Angleterre. Deuxième saison, à l'Inter : championnat d'Italie, coupe nationale et C1. Deuxième saison, au Real Madrid : championnat d'Espagne. Deuxième saison chez les, épisode 2 : championnat d'Angleterre, League Cup. Deuxième saison, à Manchester United... ni Premier League, ni rien d'autre. Une exception qui confirme la règle ?Ce palmarès, c'est celui de José Mourinho dans chaque club qu'il a connu et où il est resté au moins deux ans. Le temps pour mettre en place ses méthodes de travail, dira-t-il, pour que ses plans accouchent de leurs super résultats. Et son passage à Tottenham, où il a atterri en novembre 2019, ne semble pas déroger au passé : à l'heure où lesouffle sa première bougie chez les, sa formation squatte à la tête du classement et impressionne par son pragmatisme depuis le début de l'exercice. Avec, comme cadeau d'anniversaire, une victoire modèle contre le Manchester City de Pep Guardiola digne de la grande époqueque beaucoup pensaient à jamais révolue.Alors, Tottenham est-il un candidat sérieux au titre ? En tout cas, le millésime 2019-2020 représente pour l'instant un cru plus que goûtu : avec vingt unités et une seule défaite en neuf journées, lesroulent à un rythme supérieur à deux points par match et présentent des statistiques (meilleure défense du royaume avec neuf buts concédés, deuxième attaque la plus efficace avec 21 pions marqués) que tout le monde peut leur envier (à l'exception de Chelsea). Le succès face aux, ce samedi, est justement venu rappeler les principales qualités des Londoniens (qui constituent, globalement, les mêmes que celles retrouvées dans les autres équipes de Mourinho) : un réalisme offensif infernal - deux réalisations en... deux frappes cadrées -, un bloc défensif aussi compact que serein - seulement cinq tirs cadrés adverses, malgré 22 tentatives - et une science tactique capable d'attendre la moindre erreur pour percer en contre ou de retourner n'importe quel cerveau - 57% de possession de balle en faveur des, et près de 600 passes contre 318. Sans oublier une verticalité du tonnerre, une résistance kiffante à la souffrance et le talent intrinsèque de quelques individualités au-dessus du lot mis au service du collectif.Ces individualités se nomment, en premier lieu, Harry Kane et Son Heung-min (auxquels il est possible d'ajouter Hugo Lloris, régulièrement auteur de miracles dans ses cages). Les deux compères d'attaque forment en effet un axe totalement destructeur, le repositionnement de l'Anglais - que Dimitar Berbatov a récemment classé comme le meilleur joueur du monde sur BetFair, avec Robert Lewandowski et après le binôme Lionel Messi-Cristiano Ronaldo - en meneur de jeu (même s'il apparaît en tant qu'avant-centre sur le papier, dans le 4-2-3-1 classique du Mou) profitant largement au Sud-Coréen qui s'empiffre de ses caviars. Sur ce point-là, les chiffres ne mentent pas : l'ambidextre n'est déjà plus qu'à cinq bonbons de son record personnel en championnat (neuf en neuf rencontres, contre quatorze en 2016-2017), pendant que le Britannique a explosé le sien sur le plan des(neuf en neuf parties également, contre sept en… 2016-2017). Boosté par un recrutement estival intelligent, le leader de PL peut également compter sur un Sergio Reguilón en train de gentiment s'adapter, au même titre que Matt Doherty et un Pierre-Emile Højbjerg franchement pas dégueu. Le tout, en observant enfin Tanguy Ndombele exprimer son potentiel et en attendant le véritable apport de Gareth Bale.Enfin, outre ses propres atouts et l'expérience de son entraîneur dans ce genre de défis, Tottenham semble avoir un coup à jouer dans la quête de la couronne pour au moins deux autres raisons. D'abord, les deux favoris à l'entame de la course paraissent déjà à bout de souffle. Exténués par l'enchaînement assez dingue des matchs, Liverpool et City sont fortement diminués par les blessures et les méformes. Et si le premier nommé s'en sort très bien niveau comptable, rien ne plaide pour que ça change. Si bien qu'actuellement, Chelsea ou encore Leicester font presque davantage figure de concurrents.Ensuite, lesne disputent pas la Ligue des champions (à l'inverse des, des Mancuniens ou des hommes de Frank Lampard). Un mal pour un bien, tant la compétition européenne se révèle énergivore. Au contraire de la Ligue Europa, qu'il est possible de remporter sans forcément faire appel à l'ensemble des cadres à chaque rendez-vous (comme l'ont montré lesen 2019, avec un Olivier Giroud meilleur buteur de l'épreuve, mais invisible en championnat). Autant d'arguments qui laissent largement la place à l'espoir. Que Mourinho, sans le déclarer officiellement, appelle sûrement et silencieusement « objectif » .