Après Leicester-Tottenham, Wes Morgan prendra sa retraite

Our Premier League-winning captain Wes Morgan will retire at the end of season after nine hugely successful years at the Club and a career spanning over 750 professional games ?#ThankYouWes — Leicester City ? (@LCFC) May 21, 2021

MDR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est la fin d'une époque à Leicester.Alors que Brendan Rodgers et ses hommes vont tenter d'arracher une place en Ligue des champions lors de la dernière journée de Premier League ce dimanche face à Tottenham, Leicester a d'ores et déjà annoncé le départ de deux légendes du club à l'issue de la saison.C'est en effet deux artisans majeurs du titre de Premier League de 2016 qui vont quitter les: Wes Morgan, capitaine lors du sacre surprise de Leicester, va prendre sa retraite après neuf saisons passées au club et plus de 750 matchs disputés en pro. Plutôt costaud.Autre départ, celui de son compère en défense Christian Fuchs, titulaire sur l'aile gauche l'année du titre, et qui va quitter le club après six ans du côté de Leicester.Ça ne nous rajeunit pas tout ça.