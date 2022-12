Après la baston de Zénith-Spartak, six matchs de suspension pour les exclus

⚡️ За участие в массовой драке КДК РФС принял решение дисквалифицировать Малкома, Родригао, Барриоса, Селихова, Николсона и Соболева на 6 матчей FONBET Кубка России.Все решения: https://t.co/SkWVX2p1iA pic.twitter.com/eyNQiNx1XJ — РФС (@rfsruofficial) December 1, 2022

TP

Au coin.Alors que la rencontre de Coupe de Russie entre le Zénith Saint-Pétersbourg et le Spartak Moscou (0-0, 4-2 aux tirs au but) a été le théâtre d’une bagarre générale (quatorze cartons distribués, dont six rouges), la Premier-Liga a décidé de punir les six joueurs exclus avec une suspension de six matchs. Une sanction qui ne s'appliquera qu'en coupe pour Malcolm, Barrios et Rodrigao (côté Zénith) ainsi que Sobolev, Nicholson et Selikhov dans le clan moscovite.Ils pourront donc continuer de se battre en championnat, en attendant.