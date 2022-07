Après Derby County, Wayne Rooney va reprendre du service au DC United

7

CB

La carrière symétrique selon Wayne Rooney : entraîner les clubs dans l'ordre inverse de ceux pour lesquels on a joué.Wayne Rooney n'a pas réussi l'impossible. Parti dans une mission commando de l'extrême qui consistait à maintenir Derby County en Championship malgré ses 21 points de pénalité, l'ancienne gloire de 36 ans aura beau eu lutter, Derby est tout de même tombé en League One (D3). Deux mois après avoir quitté le banc des, le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre a retrouvé du service puisqu'il s'est engagé avec DC United, en MLS.Au sortir d'une pige à Everton et avant de rejoindre le Derbyshire, Rooney avait joué deux ans avec le club de Washington (52 matchs, 25 buts entre 2018 et 2020). Présentement, l'escouade de la capitale des États-Unis est avant-dernière de MLS avec 17 points en autant de matchs et sort d'une déculottée à Philadelphie, où l'équipe emmenée par Chad Ashton s'est lourdement inclinée 7-0.Joe Biden devient donc le deuxième résident de Washington le plus important.