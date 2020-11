Après 40 ans, Gordon Taylor va quitter la présidence du syndicat des joueurs anglais

JB

Le deuxième règne le plus long en Angleterre après celui d'Elizabeth II.Gordon Taylor, président du PFA depuis 40 ans, va mettre un terme à son mandat à la fin de la saison 2020-2021, d’aprèset de nombreux médias britanniques qui ont pu lire la lettre envoyée par Taylor aux membres de l'organisation. Le PFA est le plus vieux syndicat des sportifs professionnels au monde et a pour but de protéger et d’améliorer le statut des footballeurs grâce à des conventions collectives. Cette décision fait suite aux critiques à son égard sur la gestion de la démence chez les anciens joueurs et au nouvel objectif de la PFA de se moderniser.Avant de partir, Gordon Taylor a tout même présenté ses recommandations pour son futur successeur en mettant en avant le manque de stratégie sur le long terme du syndicat. L’assemblée générale annuelle ce jeudi devrait permettre d’officialiser la nouvelle. Mais en attendant, le président du syndicat a quand même déclaré «» .La retraite à 75 ans, c'est bien aussi.