Après 25 ans au club, Eddie Howe quitte Bournemouth

Eddie Howe has left #afcb by mutual consent.It's been an unbelievable journey, thank you so much for the memories Eddie ❤️ https://t.co/SCVnCkbSpy — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) August 1, 2020

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Adieu mesÇa y est, Eddie Howe et Bournemouth se séparent après 25 ans de collaboration (dont 11 comme coach), de partage et de succès. Mais à la fin, malgré la relégation en Championship, il ne reste que des larmes pour saluer le travail du technicien. Élu manager de la décennie 2005-2015 en Championship, il est parvenu à faire remonter lesen 2015 et ce, malgré le faible budget dont il disposait. Aujourd’hui, Bournemouth redescend, Nathan Aké file à City et Callum Wilson veut partir pour éviter la seconde division : Eddie Howe le sent, le vent tourne... Il est donc temps, à 42 ans, de faire ses valises., explique Eddie Howe.Une page se ferme à Bournemouth et sansHowe, il sera compliqué d'en ouvrir une autre.