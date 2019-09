Balotelli marque en Serie A après 1468 jours

15

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #SerieA ? Le Napoli relève la tête contre Brescia !⚡ Une victoire 2-1 avec des buts de Mertens et Manolas !? Premier but pour Balotelli, et une frappe sublime refusée pour Tonali !https://t.co/KJxqEJaXPo — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 29, 2019

Le premier d'une longue série (A) ?Mario Balotelli portait pour la deuxième fois le maillot de Brescia ce dimanche, lors de la défaite de son équipe natale à Naples (2-1). L'enfant terrible du football italien s'est tout de même illustré en inscrivant l'unique but de son équipe, un pion en Serie A que Super Mario attendait depuis 1 468 jours.La dernière fois que Balotelli avait fait trembler les filets de la botte italienne, le calendrier indiquait le 22 septembre 2015 contre l'Udinese alors que l'attaquant portait le maillot de l'AC Milan. Si son but avait participé à la victoire de son équipe il y a quatre ans, celui de ce dimanche ne suffira pas au club lombard pour s'imposer à San Paolo. Ce qui donne une deuxième défaite de rang pour Balotelli, après s'être incliné la semaine dernière face à la Juventus (1-2).1468 jours, et 2546 sorties en boîte plus tard...