Combler le silence ? Elias Andersen, 19 ans, fan de baseball et petit génie entrepreneur, veut en tout cas faire du bruit. Après avoir lancé son entreprise de données sportives à 18 ans, le jeune Canadien se lance dans un nouveau challenge lié à la crise du coronavirus : ramener l’ambiance dans les stades à huis clos. Comment ? Avec une appli qui permettra à chacun de gueuler et d’encourager son équipe depuis son canapé.

« Seulement huer l’arbitre, pas l’insulter »

Une appli pour les fans, ou pour les clubs ?

« Combler un besoin » sur le long-terme ?

Par Nathan Gallo

Tous propos recueillis par NG.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le 11 mars dernier, la décision tombe : la NBA suspend la saison régulière. Quelques minutes plus tard, Elias Andersen reçoit deux textos,: deux ingénieurs avec lesquels il travaille voient dans les futurs huis clos à venir une opportunité. Même si les supporters restent à la maison, pourquoi ne pas les faire participer depuis chez eux ? Pour Andersen, c’est un signe.Six semaines plus tard, les voilà presque prêts à lancer leur service,. Son nom : HearmeCheer, littéralementMais comment cela va-t-il bien fonctionner ? Le concept est différent des bandes-son diffusées dans le stade pour masquer le vide, comme cela s’est produit lors du huis clos entre Valence et Bergame en Ligue des champions. Non, ici, Elias Andersen veut de l’interactivité, et que les fans soient. En quelques mots, devant sa télé, le supporter pourra se connecter au match de son choix et exprimer vocalement sa passion. Sa voix sera ensuiteaux autres voix des téléspectateurs via un algorithme, dont en ressortira un son de supporters, audible à la fois au stade et à la télé. La question qui vient est donc la suivante : pourra-t-on insulter l’arbitre ?Les paroles, remixées via l’algorithme, seront en effet inaudibles,Depuis Toronto, Andersen s’active en tout cas pour rendre son appli le plus rapidement opérationnelle. Il y a quelques jours, lui et son équipe ont testé leur programme à Taïwan avec le diffuseur Eleven Sports lors de la ligue de baseball. Rebelote jeudi dernier avec un test cette fois-ci public lors de la draft de la NFL. Un test finalement un peu limité , où l’on pouvait distinctement entendre les conversations des quelques personnes y ayant participé. En tout cas, selon les dires de Jason Rubenstein, l’associé d’Andersen, ils seraient déjà en contact avec des ligues US, mais aussi avec, qui seraient intéressés à l’idée de payer pour ce service. Problème : contactée par, la ligue allemande (DFL) a expliqué qu’aucun artifice visuel ou audio ne serait utilisé pendant les matchs de Bundesliga, par respect pour leurs supporters.Aux critiques des supporters qui considèrent ce type de service comme des gadgets, Andersen répond :Il est même prévu que des chants soient proposés, sur le mode du karaoké, afin que les supporters puissent chanter ensemble. Toutefois, la technologie n’est pas, et les hourra post-but. Mais si le but est de rendre l’expérience sonore authentique, l’expérience du supporter s’apparenterait plus à celle consumériste du fan à l’anglo-saxonne. Au programme : des pubs, des questions diverses sur le match, la possibilité de gagner desau fur et à mesure des participations –, explique Rubenstein. Avec un objectif clair pour les clubs et les diffuseurs, s’ils sont prêts à payer pour le service :, ou en d’autres termes, avoir plus de données comportementales sur leur fanbase.Elias Andersen n’en est en tout cas pas à son coup d’essai. Petit génie adulé par ses profs de lycée, fan de sports US, Andersen invente à tout-va, comme lorsqu'il crée un arbitre électronique pour les matchs de baseball et se fait inviter par la ligue de baseball nord-américaine pour pitcher son idée. Quelques mois plus tard, à 18 ans, c’est avec Jason Rubenstein qu’Andersen se lance dans Champtrax, son entreprise d’analyse de données sportives pour les jeunes. Pour lui, Champtrax[son]. Avec HearmeCheer, filiale de Champtrax, c’est la même chose. Étonné d’apprendre qu’une appli similaire était apparue en Allemagne (Meinapplause.de, sans technologie de prise de son), il vante toutefois la supériorité de sa technologie audio et de son algorithme,Andersen ne compte en tout cas pas arrêter HearmeCheer après la fin de la crise., explique-t-il. Jason Rubenstein renchérit :Et Andersen de conclure :Mais un besoin pour qui ?