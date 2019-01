Appelez-le N'Goal Kanté

Buteur face à Tottenham en demi-finale retour de League Cup, N'Golo Kanté confirme sa nouvelle tendance à faire trembler les filets adverses cette saison. Une nouvelle lubie due à son changement de poste et qui rappelle que l'international français n'a jamais été maladroit face aux cages.

Buteur en série de l'équipe réserve de Boulogne

Que des numéros 8 dans ma team

Numéro 8, vraiment ?

Par Steven Oliveira

Propos de Pavlé Vostanic recueillis par SO

Des petits pas vers la droite, un geste de la main pour dire à ses coéquipiers de récupérer le ballon, un petit sourire, un câlin à Jorginho et un poing qui se serre avant de revenir prendre sa place de l’autre côté du terrain. Voilà les premiers gestes effectués par N’Golo Kanté après son but face à Tottenham en demi-finale retour de League Cup d’une jolie frappe en première intention qui passe entre les jambes de Moussa Sissoko et du portier des Paulo Gazzaniga . Le tout avec un regard un peu perdu, celui d’un homme qui ne sait pas vraiment comment célébrer son but. Et pourtant, l’international français est loin d’en être à son coup d’essai puisqu'il a déjà planté la bagatelle de quatre buts cette saison toutes compétitions confondues avec Chelsea . Un record (égalé) pour N’Golo Kanté alors qu’il reste encore quatre mois de compétition.La dernière fois que Kanté avait atteint cette fameuse barre des quatre buts, le milieu de 27 ans évoluait alors avec l’US Boulogne en National 1 lors de la saison 2012-2013. Arrivé dans le club nordiste pour s’occuper des U19, avant de récupérer les rênes de l’équipe première en février 2013, Pavlé Vostanic a vu grandir N’Golo au sein du club : «» Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’actuel coach du Trélissac FC (National 2) n’est pas vraiment étonné de voir son poulain aussi efficace face au but cette saison : «Pavlé Vostanic ne croit pas si bien dire. Car si N’Golo Kanté est si efficace face au but, c’est en grande partie en raison de son nouveau poste sous Maurizio Sarri , qui le préfère plus haut sur le terrain : «» Fini donc le N’Golo sentinelle dont le seul rôle consiste à gratter un ballon devant la défense et le donner à ses potes.Non, désormais, le Français évolue au poste de relayeur, où il ratisse toujours des dizaines de ballons par rencontre tout en se projetant vers l’avant pour apporter le surnombre et même finir les actions. Et c’est ainsi que N’Golo Kanté a planté ses deux buts en Premier League face à Manchester City et Huddersfield en étant dans la surface à la réception d’un centre en retrait. Mieux, face à Crystal Palace , le 30 décembre dernier, il a même inscrit un vrai but de numéro 9 en étant à la réception d’un long ballon de David Luiz dans le dos de la défense. Il faut dire que le bonhomme connaît un peu ce poste pour l’avoir déjà utilisé lors de son passage à Boulogne comme le rappelle Pavlé Vostanic : «À première vue, ce changement de poste n’aurait donc que du positif. Sauf qu’il suffit de voir quelques matchs du gentil N'Golo avec le Chelsea de Sarri pour s’apercevoir que l’international français ne semble pas totalement épanoui. Face à Tottenham , il a souvent paru perdu, sans véritables repères, sur un terrain où il s'est parfois retrouvé plus haut qu' Olivier Giroud en raison de son pressing tout-terrain. Toujours attentif aux performances de Kanté, Pavlé Vostanic vole au secours de son ancien petit protégé : «Ce changement de poste pourrait aussi être un léger inconvénient pour Didier Deschamps et l’équipe de France , dans laquelle N’Golo Kanté est indiscutable dans son poste de sentinelle, où la concurrence est faible contrairement au rôle de relayeur. Là encore, Pavlé Vostanic n’est pas très inquiet : «» Et comme Olivier Giroud n'a inscrit qu'un but en Premier League cette saison...