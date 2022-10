Aouar et à revoir

Alors que l’OL reçoit Lille, Laurent Blanc a déjà opéré des choix forts afin de remettre sur pied le club rhodanien. Parmi eux, celui de faire d’Houssem Aouar un titulaire quasi indiscutable.

Faux départ

« Houssem, c’est un joueur qui respire le football » .

Par Léo Tourbe

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au Loto Blanc, celui qui avait les bons numéros est bien Houssem Aouar. Depuis l’arrivée du technicien sur le banc lyonnais , l’international français (1 sélection) a retrouvé une place de titulaire, quasi indiscutable, malgré un manque de rythme flagrant. Si son match face à Rennes n’est pas resté dans les annales du football, même s’il a montré quelques belles choses en dépit d’un déchet conséquent, sa performance lors de la victoire à Montpellier (1-2) a été nettement meilleure : une bonne orientation du jeu, quelques dribbles sympathiques, des passes vers l’avant, et même un but ! Par séquence, il a même pu rappeler pourquoi Didier Deschamps l’avait convoqué en sélection, et pourquoi certains grands clubs lui faisaient les yeux doux il y a encore deux ans. Mais depuis son fabuleuxde l’été 2020, les grosses cylindrées européennes ont oublié le milieu lyonnais, à mesure qu’il a commencé à traîner les pieds sur le terrain, et à s’asseoir de plus en plus souvent sur le banc.Cela faisait deux mercatos estivaux qu’Aouar traînait son spleen au Groupama Training Center de Décines-Charpieu. Un peu comme Nabil Fekir, il n’est pas parti quand il aurait dû, et il a eu du mal à digérer ces saisons supplémentaires entre Rhône et Saône., expliquait-il dans une interview parue dansle 7 octobre. Parmi les candidats pour l’attirer : Benfica, pas mal, le Betis Séville, pourquoi pas, et Nottingham Forest, bof. Loin d’Arsenal, Manchester City ou la Juventus., poursuivait-il. Bien qu’il se soit mis d’accord avec les clubs intéressés par ses services, le Gone a été retenu à Lyon par l’OL, qui n’a pas su se mettre d’accord avec les potentiels acheteurs.Le milieu, dans sa dernière année de contrat, s’attend donc à six mois de banquette sous Peter Bosz. Le coach néerlandais ne le fait jouer qu’une seule fois : lors de la première journée de Ligue 1 contre Ajaccio. Mais Aouar est victime de l’expulsion d’Anthony Lopes, et doit quitter le pré après trente minutes. Heureusement pour lui, le chauve batave est finalement remercié par sa direction début octobre. Laurent Blanc reprend le flambeau, et lui fait comprendre d’entrée qu’il comptera sur lui., affirmait Lolo White en conférence de presse lors de son arrivée. Et l’entraîneur n’a pas menti puisqu'il le titularise face à Rennes, juste derrière le tandem Alexandre Lacazette-Moussa Dembélé. L’OL s’incline au Roazhon Park , et Aouar n’a pas les cannes pour jouer un match entier, mais il a suffisamment convaincu son nouvel entraîneur pour être de nouveau titulaire le samedi suivant à Montpellier., détaillait Blanc avant le match à la Mosson au micro de Prime Vidéo. En marquant et en montant en puissance au fil des minutes, nul doute qu’il sera aligné d’entrée face à Lille ce dimanche., disait-il à propos d’une éventuelle prolongation alors qu’il était placardisé. La meilleure recrue du prochain mercato ?