Aouar et à manger

Pas transcendant contre l'Angleterre, Houssem Aouar doit entrer dans son Euro Espoirs, ce vendredi face à la Croatie (21h à Saint-Marin). Ce ne serait pas de trop pour les Bleuets, et pour son plan de carrière non plus.

Sa sortie comme un déclic

Par Jérémie Baron

Jean-Michel Aulas doit être fier de savoir que l'Olympique lyonnais est l'écurie française la plus représentée à l'Euro Espoirs entamé la semaine dernière, avec trois de ses poulains dans les rangs des Bleuets. En revanche, s'il était devant son petit écran mardi soir, le président de l'OL a dû avoir du mal à apprécier le spectacle qui lui a été servi. Car si les hommes de Sylvain Ripoll s'en sont miraculeusement sortis face à l'Angleterre (2-1), l'institution OL n'en est pas sortie grandie : Moussa Dembélé, puis Houssem Aouar ont tour à tour flanché dans l'exercice du penalty, alors que la France avait bien besoin de ce petit coup de pouce.Si le premier a vu l'imposant Dean Henderson lui barrer la route, le second, lui, n'en a même pas eu besoin et a directement envoyé sa tentative sur le poteau , lui qui échoue rarement depuis les onze mètres d'après ses dires. «» , lâchait-il après coup. Dommage, car Aouar aurait certainement sauvé sa prestation en inscrivant son nom au tableau d'affichage. Avant la compétition, la pépite du 69 avait donné le ton : «Pourtant, face à des jeunes Lions pas simples à dompter, on l'a vu positionné très bas au sein du 4-3-3 de Ripoll. Et même s'il peut toujours compter sur son aisance avec la gonfle et est parfois capable de trouver des lignes de passes tranchantes, le milieu qui ne quitte pas son numéro 8 a été très peu vu et est apparu timoré, une semaine après avoir offert une passe décisive à Jeff Reine-Adélaïde lors du dernier match de préparation face à l'Autriche (défaite 3-1) . D'ailleurs, ce n'est qu'à son remplacement par Marcus Thuram après 81 minutes de jeu que les Tricolores ont entamé en urgence le processus de. «» , a-t-il déclaré au terme de ce combat «» , conscient que ses coéquipiers lui avaient sauvé la mise.Au sortir d'une deuxième saison pleine avec son club formateur au cours de laquelle il a une nouvelle fois confirmé son potentiel sans véritablement changer de dimension , le délicat milieu de terrain se trouve à un tournant, du haut de ses 20 ans. Et à la manière d'un autre talent du même âge dans un club francilien, il n'a pas eu peur de mettre la pression sur l'OL avant de partir en sélection, sachant très bien les convoitises qu'il suscite un peu partout sur le Vieux Continent, notamment du coté de Manchester City.» Après avoir mis un vent aux Fennecs - avec qui il aurait pu découvrir la CAN - pour disputer cet Euro transalpin, il ne lui reste plus qu'à marquer la compétition de son empreinte, lui qui a bel et bien des responsabilités dans cette équipe bleue, à défaut d'en avoir encore assez à son goût dans le Rhône.