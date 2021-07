Aoife Mannion quitte Manchester City pour United

Just a little something to cure those Monday blues... #MUWomen @AoifeMannion_ pic.twitter.com/rc5IUGKHoN — Manchester United Women (@ManUtdWomen) July 26, 2021

PC

Le choix du cœur.La défenseure anglaise Aoife Mannion, qui évoluait à Manchester City depuis deux ans, s'est engagée avec Manchester United jusqu'en 2023. Elle compte dix-huit sélections en équipe nationale, et rejoint donc le quatrième club le plus fort d'Angleterre après Chelsea, Arsenal et... Manchester City. Cette arrivée comble le vide laissé par le départ d'Abbie McManus, partie ce lundi après la fin de son contrat. Mannion vient renforcer une équipe qui a l'ambition de découvrir l'Europe dès la saison 2022-2023.Chez les hommes comme chez les femmes, l'été mancunien est placé sous le signe des grandes ambitions.