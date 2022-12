Honored to join @VP in hosting French President @EmmanuelMacron in the first state visit of this Administration. The United States and France are strong allies, partners, and friends. pic.twitter.com/228c4FV8lN — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 1, 2022

MDG

On n'est pas d'accord sur l'emploi du mot « football » , mais on a la même passion.Emmanuel Macron est actuellement en visite d’État aux États-Unis. Alors qu'il était reçu ce jeudi par le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, l’Américain a tenu à le remercier pour une raison bien particulière :, a commencé Blinken[...]Dans les colonnes du New York Times , Kylian Mbappé avait dévoilé ses échanges avec Emmanuel Macron, avant sa prolongation à Paname :"Je veux que tu restes. Je ne veux pas que tu partes maintenant, tu es tellement important pour le pays. Tout le monde va être content si tu restes, tout le monde t'aime ici et tu as le temps avant de partir. Tu peux rester un peu plus.", a-t-il assuré.Tout ça est très bien, mais le vrai Président restera Laurent Blanc.