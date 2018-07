Antonio Conte sur le banc de l'AC Milan ?

GA

Depuis la reprise du club par le fonds d'investissement américain Elliot, l'AC Milan procède aux grandes manœuvres. Le directeur sportif Massimiliano Mirabelli a été remercié et Leonardo pourrait débarquer dans les prochaines heures. L'entraîneur, Gennaro Gattuso , en préparation avec son groupe aux États-Unis pour l'International Champions Cup, sent le vent souffler sur sa nuque. En effet, selon le, le club lombard aurait contacté Antonio Conte , fraîchement débarqué de Chelsea. Et le natif de Lecce, ancien entraîneur de la Juventus, a fait part de sa disponibilité.Cependant, l'entraîneur italien doit d'abord régler son contentieux avec les Blues , ce qui pourrait prendre plusieurs mois. Tout ça ne plaît évidemment pas à Gattuso, prolongé jusqu'en 2021 en avril dernier et auteur de bons résultats (Milan a fini 6et disputé la finale de Coupe d'Italie). Le champion d'Europe 2007 doit en plus s'occuper du cas Bonucci qui aurait des envies de retour à la Juventus. Pour ne rien arranger, des tensions existent entre Leonardo et Gattuso, ce qui pourrait pousser au départ du chien fou. Conte est enfin bien plus expérimenté : le technicien a remporté la Serie A trois fois consécutivement (2012, 2013 et 2014), la Premier League avec Chelsea (2017) et disputé les quarts de l'Euro 2016 en tant que sélectionneur de l'Italie.Gattuso, ton temps est Conte.