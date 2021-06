Antonio Conte bientôt sur le banc de Tottenham ?

LF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On se bat pour avoir le privilège de diriger Tanguy Ndombele.Aussitôt parti de l'Inter Milan avec son Scudetto sous le bras, Antonio Conte devrait retrouver du travail. Le technicien italien plait beaucoup à la direction de Tottenham et sa signature serait en bonne voie selon Sky Italia Rapatrier Mauricio Pochettino semblant impossible pour les, - les fans du PSG peuvent souffler - le club londonien s'est rabattu sur un coach déjà vainqueur de la Premier League avec Chelsea. Ils ont d'ailleurs contacté en plus Fabio Paratici, dont le contrat n'a pas été renouvelé par la Juve . L'idée serait de recréer le duo gagnant de la Vieille Dame, avec Conte en tant que coach et Paratici en tant que directeur sportif.Le seul frein à la venue de l'Italien serait le salaire. Il existerait une différence de trois millions d'euros entre la demande de l'ancienet la proposition de Tottenham. En cas de venue, Antonio Conte aurait un chantier de taille, et devra notamment tout faire pour convaincre Harry Kane de ne pas partir, lui qui avait indiqué ses envies d'ailleurs dans une interview Une nouvelle saison d'avec Antonio Conte dans le rôle-titre, on ne dirait pas non.