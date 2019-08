Antoine Raison et sentiments

Il n'y a pas que les supporters qui ont la passion des kilomètres avalés pour aller au stade. Pour Antoine Raison (31 ans), c'est la même chanson chaque week-end. Sitôt sa semaine achevée, cet instit', Costarmoricain de naissance embarque sa copine au volant de la C4 et file vers l'Ille-et-Vilaine pour y retrouver son club de cœur : l'Eskouadenn de Brocéliande, qui participera au Vrai Foot Day le 13 octobre prochain.

Nous ne sommes pas un, mais 480

INSOLITEQuand @EskouadeNN verse une indemnité de formation à @paotred29500 pour son nouvel attaquant ! https://t.co/uSwe5OJoLs — Foot Amateur (@footamateur_fr) August 7, 2019

Souffler sur la Breizh

Par Julien Duez

Propos d'AR recueillis par JD

Le chiffre aurait de quoi faire pâlir Loïc Durand lui-même : 240 000 kilomètres. C’est ce qu’a parcouru Antoine Raison depuis quatre ans avec sa C4. C’est beaucoup et en même temps, l’homme s’en fout. Il est animé par une passion aveugle, que d’aucuns décriraient comme complètement bargeot : bouffer quatre heures de route chaque vendredi soir pour rallier son domicile d’Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine jusqu’à Monterfil, en Ille-et-Vilaine. 400 bornes en passant par Versailles, Chartres, Le Mans, Laval, Vitré, Rennes et finalement, une demi-heure plus tard, la commune qui, avec Treffendel, Saint-Péran, Le Verger et Saint-Thurial, constitue le cinq majeur qui a donné naissance à l’Eskouadenn de Brocéliande, son club de cœur. «L’Eskouadenn, dont le blase vient de, le mot breton pour « équipe » , s’apprête à fêter sa dixième bougie. Antoine, lui, a rejoint l’aventure il y a cinq ans, après s’être laissé convaincre par des potes du coin de quitter ses Côtes d’Armor natales pour le département voisin. Il est aujourd’hui l’un des 480 licenciés d’un club bordé par la légendaire forêt de Brocéliande et qui fait figure de mastodonte. De mastodonte ? Le mot est faible : «» , énumère Antoine, qui, en semaine, occupe son temps en qualité de professeur des écoles à Houilles et Chatou, dans les Yvelines, mais avec un statut spécial : «» C'est bien clair pour tout le monde ?Remplaçant, Antoine peut aussi l’être quand il rentre en Bretagne, mais comme les quatre heures de route à enquiller, il s’en fout. L’essentiel est ailleurs. Pour lui, l’Eskouadenn est «» Mais quand même, les sacrifices qu’impliquent ses allers-retours hebdomadaires ne sont pas fait pour des prunes. Antoine est un compétiteur dans l’âme, un vrai fou de sport. À tel point qu’il a récemment trouvé le temps pour se mettre au triathlon pendant le peu de temps libre qui lui reste. «Malgré son statut un peu à part, Antoine sait que rien ne lui est dû. Pour jouer le week-end avec ses potes de l’équipe-première, il doit, selon son propre aveu, s’entraîner deux fois plus que ses partenaires restés en Bretagne, une région - pardon, un pays ! - qu’il porte dans son cœur, comme tout Breton qui se respecte. «» , se marre-t-il. Alors quoi de mieux que d’entretenir sa bretonnité en tapant le cuir deux fois par semaine avec des déracinés comme lui ? C’est ce que lui permet le club des Bretons de Paris. «» , résume-t-il, en joignant l’exemple à la parole : «Aussi surprenant que cela puisse paraître, sa copine ne voit pas cette passion pour le foot d’un mauvais œil. Et pour cause, Manon a elle-même longtemps pratiqué un sport collectif : le handball, à Montfort-le-Meu, une petite ville également réputée pour son club de basket. «» , rembobine Antoine, contraint et forcé de bien s’entendre avec ses beaux-parents, puisque c’est chez ces derniers que le couple loge chaque week-end. «Quelques jours de répit avant d’attaquer une nouvelle saison et faire mieux que cette jolie deuxième place glanée lors de l’exercice achevé, à un point du champion de leur groupe de R3. «» , sourit Antoine, habité par une passion telle qu’aucune mauvaise série ne pourrait venir entacher sa passion : «» En attendant, le jeune trentenaire, formé au poste de numéro 10, ne sait pas encore à quelle position du terrain il commencera la saison à venir, l’Eskouadenn venant de changer d’entraîneur. Quoi qu’il en soit, ce sera derrière la ligne médiane : «» , avoue celui qui n’a manqué que quatre rencontres la saison dernière, son record depuis qu’il est au club. Celui du nombre de bornes avalées par sa C4 devrait lui, continuer de s’améliorer encore et encore.