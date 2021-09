Antoine Griezmann, une histoire de tif

La nouvelle n'a échappé à personne, ce mercredi, au moment de voir apparaître Antoine Griezmann sous le maillot de l'Atlético pour son retour au bercail : le Français a renoué avec les cheveux courts, pour le plus grand bonheur des fans des Bleus et des Rojiblancos. Mais pourquoi un si grand soulagement ? Grizou est-il vraiment plus performant quand sa tignasse est moins imposante ? Surtout, pourquoi le métronome de l'équipe de France accorde-t-il une telle importance à ses cheveux ? Il fallait absolument trouver des réponses à ces questions existentielles. On passe au shampooing ?

Tout pour le collec'tif

« Les cheveux courts, ça lui va 100 fois mieux. Pourtant, contre la Finlande, il a fait une super prestation en les ayant longs. Il a de super beaux cheveux, Antoine... »

Un hair de famille

Par Jérémie Baron et Clément Gavard

Tous propos recueillis par JB et CG, sauf mentions

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De l’autre côté du fil et de l’Atlantique, Gérald Lérandy, plus connu sous le nom de « Barber Gé » , a presque du mal à y croire. Revenu ouvrir son salon en Martinique après, l’ancien coiffeur de footballeurs a gardé contact avec le monde du ballon rond, mais est passé à côté de l’info capillaire de ce mercredi : oui, Antoine Griezmann revient aux cheveux courts après plus de deux ans de tignasse., percute Gérald, l’homme qui se cache notamment derrière le look de Djibril Cissé en finale de Coupe de France 2006., enchaîne l'influent Michaël Da Silva, connu sous le nom de Mika Caïolas dans le milieu.À quelques kilomètres de Lyon, du côté de Mâcon, on est ironiquement déçu de ne pas l'avoir vu se pointer à domicile après sa masterclass lors de France-Finlande afin d’arranger sa touffe., note Hassan, coupe-tif chez Raf'coiffure, situé à dix petites minutes à pied du stade municipal Champlevert.L’important est ailleurs. Si les supporters des Bleus et de l’Atléti ont accueilli cette nouvelle avec plaisir , c’est qu’il y a une bonne raison et elle n’est pas qu’esthétique. Cristiano Ronaldo avait les mèches blondes effet mouillé en guise de Super Saiyan, le Français n’a lui besoin que d’un bon coup de ciseaux pour atteindre son pic de forme. Cela correspond à ses meilleures périodes sur le plan individuel (saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2018-2019) ainsi qu'à ses plus grands accomplissements collectifs (finale de Ligue des champions et victoire en Ligue Europa avec l’Atlético ; finale de l'Euro et victoire au Mondial avec les Bleus ). Il avait d’ailleurs déjà connu une grosse tendance aux cheveux longs en 2017, mais avait pris soin de se présenter rasé de près pour les grandes échéances internationales de 2016 et 2018. En 2019, l’arrêt des coups de ciseaux réguliers sur sa caboche ont coïncidé avec son déménagement à Barcelone et, par conséquent, à sa descente aux enfers sur le terrain. Le lien est trop gros pour ne pas être fait, surtout pour les grands superstitieux.Mika Caïolas s’est déjà occupé de la tignasse de Toinouet se trouve être un ami de Landy Angres de San Sebastián, coiffeur attitré de l’attaquant à qui l’on doit la mise à jour de mercredi., analyse le quadragénaire.Lyazid Makhlaf, « le barbier de Montmartre » qui tient également un petit salon de coiffure pour enfants dans le 18arrondissement parisien, se montre lui beaucoup plus catégorique., décrypte ce grand fan de l'OM et de la JS Kabylie, entre deux coups de ciseaux dans les cheveux d'un petit garçon aux tifs bouclés, avant d'opérer une légère machine arrière.Au grand désespoir de Lyazid, Griezmann aurait pourtant pu garder sa crinière façon Mufasa pendant un moment. C'est en tout cas ce qui était prévu, comme il l'expliquait dans un entretien accordé à Movistar en novembre 2020 :Moins d'un an plus tard, l'artilleur des Bleus a délaissé sa toison catalane pour revenir aux bases. Le Mâconnais avait besoin de changements, comme souvent., racontait le principal intéressé dans les colonnes deà l'été 2018.Une histoire de famille, mais aussi d'un modèle : David Beckham. Les mots de Griezmann :Le comportement de l'international français, désireux de soigner son style et son image, se rapproche en effet de celui de l'ancien milieu de Manchester United, devenu une véritable icône mode dans les années 2000., confirme Mika Caïolas.La pop star britannique a probablement été à l'origine d'une nouvelle étape dans la fascination de certaines personnes pour les tignasses de footballeurs. Rien de nouveau sous le soleil pour Lyazid qui se souvient de quelques requêtes inhabituelles en 1998 :Les mannequins en herbe pensent surtout à leurs intérêts personnels au moment de changer de tête. Il est parfois question de superstition, assure Barber Gé :Reste qu'il s'agit avant tout d'une mode et d'une époque qui veut que l'image soit d'une importance capitale dans une carrière., déroule Mika Caïolas.Peut-être que Grizou vient tout simplement de lancer le compte à rebours avant le prochain Mondial.