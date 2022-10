Antoine Griezmann définitivement acheté par l’Atlético de Madrid

Accord avec le FC Barcelone pour le transfert d’@AntoGriezmann. L'international français a signé un nouveau contrat avec notre club jusqu'en 2026. pic.twitter.com/TTFPFU7aKU — Atlético de Madrid (@AtletiFR) October 10, 2022

Désormais s’il ne joue que 30 minutes par match, ça voudra juste dire qu’il n’est pas bon.À cause d’une clause d’option d’achat obligatoire à 40 millions d’euros glissée dans son prêt par le Barça à l’Atlético, Antoine Griezmann était condamné à jouer moins de 30 minutes par match , car lesne souhaitaient pas payer la somme. Mais la donne a changé pour le joueur titularisé deux fois de suite cette semaine. Et pour cause, le Barça et l’Atlético ont trouvé un accord de transfert à hauteur de 20 millions d’euros, plus cinq de bonus. Le Français s'est engagé jusque 2026 avec lesGrizou a aussi dû y mettre du sien pour faire avancer le schmilblick. À l’été 2021, il avait déjà baissé son salaire à 12 millions d’euros net par an pour rejoindre Madrid., le Tricolore a de nouveau accepté de réduire ses exigences pour toucher 8 millions d’euros nets par an dans ce contrat le liant avec l’Atlético jusqu’en 2026 comme l'a confirmémercredi dernier.Allez, maintenant, on se rase les cheveux et on déchire tout au Mondial, Antoine.