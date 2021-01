Antoine Conte condamné à trois ans de prison pour coups et blessures

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On range le champagne.Antoine Conte, passé par Reims entre 2013 et 2017, a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis pour des violences commises en décembre 2016 sur un lycéen , témoin d'une dispute entre lui et sa compagne, rapporte. Le joueur formé au PSG et actuellement au Beitar Jérusalem en Israël a reconnu avoir porté deux coups violents de batte de base-ball sur la hanche et sur le crâne de Liam Jean (19 ans au moment des faits).Le lycéen s'était approché du jardin du footballeur avec trois amis car, a confié Liam Jean lors de l'audience au tribunal de Reims. La défense a rappelé qu'Ces déclarations n'ont pas été du goût de la partie civile et de Me Pauline Manesse, qui a déploréde la part du prévenu, pour desLe Conte de fée d'Antoine n'est plus.