Anthony Martial, l’heure de pointe

Auteur de son premier triplé en carrière mercredi soir face à Sheffield (3-0), Anthony Martial réalise actuellement sa meilleure saison sur le plan offensif depuis qu’il a débarqué à Manchester United. Une réussite qui s’explique par un positionnement désormais affirmé à la pointe de l’attaque d’Ole Gunnar Solskjær. À 24 ans, l’attaquant français semble enfin parti pour exploiter tout son potentiel. Et Dieu sait qu’il en a.

Un poste de numéro 9 qui lui convient à merveille

« Chez les jeunes, Anthony a toujours joué en pointe. Il est technique, puissant, adroit devant le but… À ce poste-là, il était déjà très au-dessus des autres. »

La perte de confiance sous Mourinho

À en croire son brillant sourire au sortir de la rencontre face à Sheffield United mercredi soir (3-0) , on a vite compris qu’Anthony Martial venait de s’éclater. En s’offrant le droit de repartir avec le ballon du match, l’attaquant français a non seulement inscrit son premier triplé en carrière, mais il est également devenu le premier joueur de Manchester United à réaliser une telle performance depuis Robin van Persie en 2013. La preuve supplémentaire que l’ancien Monégasque est clairement en train de franchir un nouveau cap cette saison. Il avait pourtant démarré sa campagne 2019-2020 en mode diesel, avec seulement trois petits buts inscrits en championnat jusqu’à début décembre. Mais un derby gagné à Manchester City trois semaines avant Noël (1-2) a permis de lancer une machine qui ne s’est plus arrêtée depuis, et qui culmine aujourd’hui à 14 buts en Premier League (19 toutes compétitions confondues). C’est simple : jamais Martial n’avait atteint un tel total chez les professionnels.Bridé depuis plusieurs saisons sur un côté, l’attaquant tricolore retrouve cette année enfin le poste qui est le sien, sur le front de l’attaque. Et force est de constater que c’est bien là qu’Anthony Martial est le meilleur. C’est en effet dans cette position que le Français avait pu exploser à Monaco il y a cinq ans et c’est ici encore qu’il évoluait parfois lors de sa première saison (2015-2016) – la plus réussie – chez les Red Devils, sous les ordres de Louis van Gaal. «, souligne le Nîmois Anthony Briançon, qui l’a côtoyé au centre de formation de l’Olympique lyonnais.Dans l’esprit d’Ole Gunnar Solskjær, tout est très clair : Martial est LE numéro neuf des. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si, il y a un peu plus d’un an, le coach norvégien reprochait à son attaquant de ne pas inscrire plus de « buts moches » . Un son de cloche qui n’a pas changé. Face à Sheffield, les deux premiers buts de Martial ont été marqués en vrai renard des surfaces, tandis que le troisième est à la conclusion d’une superbe action collective, ponctuée par un une-deux d’école entre Rashford et le Français. «, s’est pourtant contenté de dire Solskjær aux médias après le match.» Un vrai neuf. Et le Norvégien en sait quelque chose.Cette réussite, aujourd’hui évidente, en ferait presque oublier les heures plus sombres qu’a connues l’attaquant outre-Manche. Il faut dire qu’il n’a pas été vraiment aidé par José Mourinho. Sur le banc mancunien pendant deux saisons et demie, le Portugais a d’abord privilégié Zlatan Ibrahimović puis Romelu Lukaku à la pointe de l’attaque mancunienne, cantonnant le Français à un poste sur l’aile, voire même souvent au banc de touche. Pire, l’actuel coach de Tottenham n’a cessé de multiplier les déclarations fracassantes envers l’international tricolore. À tel point que sa crise de confiance traversée sous les ordres duaurait pu (dû ?) le faire quitter Manchester. À l’été 2018, son agent Philippe Lamboley assurait en effet que le départ de son protégé était imminent . Un concours de circonstances l’obligera finalement à rester dans le nord de l’Angleterre. Et comme toujours, Martial a continué de bosser. Sans broncher. Sans faire part de ses états d’âmes, non plus. «, se souvient Briançon.Avec sept saisons pleines accomplies chez les professionnels et déjà près de 300 matchs joués en carrière, on en oublierait presque qu’à seulement 24 ans, l’ancien buteur monégasque possède encore «» , selon Briançon. Et ses 210 rencontres accumulées sous le maillot desdoivent l’aider à exploiter pleinement celle-ci. Pour retrouver l’équipe de France de manière plus régulière ? Appelé lors du dernier rassemblement en mars – finalement annulé par la pandémie de coronavirus –, Martial avait toutes ses chances de figurer dans la liste pour le prochain Euro. Mais le report de la compétition pourrait finalement profiter au natif de Massy, qui prouverait enfin à Didier Deschamps sa capacité à faire preuve d’une régularité qui lui a tant manqué sur son début de carrière. Présent à l’Euro 2016 mais absent lors du Mondial 2018, celui qui compte aujourd’hui 18 sélections (un but) a conscience qu’une place à la pointe de l’attaque des Bleus devrait se libérer à court ou moyen terme. Il ne tient qu’à lui de la prendre.