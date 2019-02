Anthony Martial, from Paris with love

Bulletins scolaires en berne

En retard pour le derby

Passage en Gambardella, électrochoc et montée en puissance

La traversée de la Manche

« Son transfert à MU ne l'a pas bouleversé. Quand il en parlait, on avait l'impression que tout était normal, même le montant. »

Par Nicolas Jucha

Tous propos recueillis par Nicolas Jucha. Propos de Mahamadou Niakité extraits d'un précédent article sur sofoot.com

C'est au rez-de-chaussée de la tour Janvier du quartier des Bergères, près du «» , que vit la famille Martial au début des années 2000. Dans la ville des Ulis, 91, où ont éclos Thierry Henry , Patrice Évra ou encore Noémie Lenoir. La chambre du jeune Anthony donne sur un terrain de foot en herbe. «» , raconte Fabrice Tenin, dit «» , pote du prodige depuis qu'ils ont six ans. «» Pas une raison pour laisser de côté les ballons : «» Forcément, au Club Omnisport des Ulis, Anthony Martial est surclassé dès sa première licence, à six ans. «» , assure Mahamadou Niakité, éducateur au COU. À croire Fabrice Tenin, Anthony Martial frappait déjà «» . Forcément, avec le COU, le prodige devient indispensable, du genre à disputer deux matchs chaque week-end pour faire gagner sa catégorie et celle du dessus.S'ils doivent surveiller un éventuel excès de football, les parents doivent aussi composer avec les émissaires de nombreux clubs pros. Anthony Martial a seulement onze ans quand entre dans sa vie Philippe Lambolley. Ancien entraîneur des U17 nationaux à l'AC Boulogne-Billancourt, reconverti agent, il trouve rapidement un terrain d'entente avec la famille Martial. «» Convaincu d'avoir trouvé la perle rare, Lambolley compose le numéro non pas d'un dirigeant du PSG , mais de Gérard Bonneau, du centre de formation de l'Olympique lyonnais, où Lambolley a exercé. «"J'ai un jeune qui va te plaire."» , raconte l'intéressé.Bonneau fera le déplacement en banlieue parisienne pour rencontrer les parents, et leur expliquer dans un café des Ulis «» Mais le centre de préformation francilien le recale au dernier tour des sélections, la faute à sa nonchalance chronique et à des bulletins scolaires insuffisants. Lyon laisse Martial un an de plus aux Ulis avec une clause de non-sollicitation et des séjours à Tola-Vologe pendant les vacances scolaires en Île-de- France , «» . La fin de l'enfance approche, la destruction du terrain de foot derrière son immeuble vient confirmer qu'il est temps de faire le grand saut : «» Vers son destin, loin de la région parisienne.» , se souvient Armand Garrido, coach des U17 lyonnais. Même si la nonchalance du gosse passait mal : «, se souvient Bonneau.» La veille d'un derby contre Saint-Étienne en U17, il arrive à la bourre au repas collectif. Son entraîneur le laisse sur le banc le lendemain. «» , rembobine Garrido. Mais l'enfant des Ulis ne conteste pas et se rachète sur le terrain. Le premier contrat pro est une formalité. «» , se justifie son agent Philippe Lamboley.Petit à petit, Martial prend une place plus importante à Lyon , mais c'est sous le maillot bleu qu'il réalise la mesure de son potentiel. «» , analyse Romaric N'Gouma, pote de formation à l'OL. «» Le technicien emmène Martial à l'Euro U17 2012, de son aveu «» . Il prend alors le temps de beaucoup discuter avec lui, «» . Un an plus tard, lors de l'Euro U19, le talent explose avec Francis Smerecki . «» , témoigne Steven Moreira , aujourd'hui à Toulouse. Tout s'accélère pour lui durant l'été. L'OL a besoin de liquidités pour boucler son budget, l'AS Monaco met en place un projet ambitieux pour titiller le PSG – qui a perdu Kingsley Coman l'été suivant, mais ne se positionne pas sur cet autre prodige francilien –, alors Jean-Michel Aulas se résigne à lâcher son diamant brut. Il souhaitait continuer à Lyon , mais se fait une raison, «» , illustre Lamboley. Monaco , il découvre un nouvel univers. Le calme de Louis-II «» , dixit Fabrice Tenin. Mais son agent déchante parce que son plan ne se passe pas comme prévu car «» . Pendant sa disette, il fait le bonheur de Frédéric Barilaro, l'un des éducateurs U19 de l' ASM , qui utilise le prodige en Gambardella sans états d'âme en quarts de finale contre Metz . «» En coulisses, Lamboley a écrit à Vadim Vasilyev pour s'étonner noir sur blanc de la situation de son poulain. L'exercice suivant, sous les ordres de Leonardo Jardim , Martial le commence encore sur le banc. Et quand il entre, le Portugais le fait ressortir un quart d'heure plus tard contre Nantes le 24 août 2014.Divorce consommé ? Frédéric Barilaro pense que l'électrochoc a aidé «» , quand Lamboley, une fois de plus, se mue en avocat. «» Resté à quai, le gamin prend son mal en patience, et à partir de décembre, il commence à enchaîner les matchs, ainsi que les passes décisives et buts qui vont avec. La bascule se fait le 25 février à l'Emirates Stadium, où le jeune attaquant contribue à la destruction de la défense d' Arsenal . Suivent huit buts en Ligue 1 sur la seconde partie de saison, et l'impression que le natif des Ulis vient de passer un nouveau cap.La suite de l'histoire s'accélère au mois d'août, quand Martial sort deux matchs de très grande classe contre le FC Valence en barrages pour la Ligue des champions. Manchester United se cherche une pointure devant, échoue à recruter Thomas Müller et se heurte aux durs négociateurs monégasques. Les planètes sont alignées.50 millions d'euros et 30 de bonus plus tard, le joueur formé à Lyon change encore d'univers. «» , se souvient son autre pote de formation Zakari Labidi. Depuis 2015, le jeune attaquant est passé par toutes les émotions en Angleterre : des débuts fracassants, une arrivée en sélection, un Euro 2016 raté, et des conflits récurrents avec José Mourinho . De quoi réalimenter à chaque mercato des rumeurs de transfert vers le PSG , une destination tellement logique pour un talent de la région parisienne.Sauf que l'Ulissien a profité à plein du changement d'entraîneur à Old Trafford, et a récemment prolongé dans le nord anglais . Sa touche "banlieue parisienne" ne subsiste aujourd'hui que dans son goût pour la vanne. «» , explique Moreira, qui a connu les saillies de Martial en sélection. Un Martial qui doit essuyer des répliques conséquentes, notamment de Zakarie Labidi : «» Au PSG de calmer son humeur taquine le 6 mars prochain au soir.