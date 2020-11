Martial attaque !

Titularisé en pointe par Didier Deschamps lors de la victoire convaincante au Portugal, Anthony Martial n'a pas marqué malgré de nombreuses occasions et présente de faibles statistiques avec les Bleus pour un buteur. Malgré tout, il incarne une réelle concurrence pour Olivier Giroud dont il se démarque par sa jeunesse et sa mobilité.

Une efficacité affligeante, mais...

22 - Anthony Martial reste sur 22 tirs sans trouver le fond des filets adverses avec l'équipe de France. Toto. #PORFRA pic.twitter.com/GAfeFAxKeJ — OptaJean (@OptaJean) November 14, 2020

La saison de l'Oliver est-elle terminée ?

Difficile d'imaginer ce qui se trame sous ce masque, quelles sensations et émotions les neurones inventent-ils derrière ce visage dénué d'expression voire nonchalant. De toute façon, Anthony Martial est comme ça et il ne changera pas. Pour savoir s'il considère le verre à moitié plein ou à moitié vide, le plus simple est encore de lui demander. Mais là encore, les cordes vocales privilégient le mutisme à la langue de bois. Alors, il faut faire parler les autres... Ou rester dans le mystère, mot collant parfois à merveille avec la personnalité de l'attaquant.Les plans et bilans sont donc les suivants : le garçon a été préféré au cadre Olivier Giroud pour occuper la pointe de l'attaque de l'équipe de France lors du choc au Portugal (comme en Croatie mi-octobre, même si le schéma tactique était un poil différent), les Bleus se sont imposés, leur avant-centre a beaucoup bougé, beaucoup essayé... mais il n'a pas marqué, malgré trois grosses occasions procurées et une barre transversale touchée. Décevant, ou au contraire emballant ?Le fait est qu'en l'espace de 25 sélections, Martial n'a trouvé le chemin des filets qu'une seule et unique fois. Et qu'actuellement, il reste sur 22 tirs sans marquer avec le maillot de son pays sur le dos. Voilà pour les chiffres, qui ne disent cependant pas tout. Car si l'EDF a sérieusement mis en difficulté un champion d'Europe en titre en forme et est parvenue à creuser des trous dans une défense extrêmement solide depuis un an (cinqconsécutifs avant la réception de la France, seulement deux copies rendues en ayant encaissé en dix rencontres pour un seul but encaissé à chaque fois), elle le doit aussi à son Mancunien.L'ancien de Monaco a, d'abord, représenté une menace constante et n'a rien lâché. En réalité, Rui Patrício a dû réaliser des miracles pour que len'ouvre pas le score. Et puis, le bonhomme de 24 ans a su emmerder l'arrière-garde lusitanienne par ses mouvements incessants et sa mobilité naturelle. Des qualités souvent indispensables pour fissurer un bloc bien organisé, et dont ne disposent pas un certain Olivier Giroud à la philosophie bien plus sédentaire.C'est là qu'il pourrait y avoir du nouveau, dans le cerveau de Didier Deschamps et dans les mois à venir préparant l'Euro 2021. Outre le temps de jeu ridicule de Giroud à Chelsea, Martial offre en effet des possibilités innovantes et peut-être plus adaptées pour combiner avec Antoine Griezmann, Paul Pogba, Adrien Rabiot ouKylian Mbappé (même si la complicité de l'ex-Montpelliérain avec certains des noms cités n'est plus à prouver)., n'a ainsi pas caché DD, tout en laissant entendre que l'élément de United avait sans doute doublé son confrère dans un secteur de jeu pas si riche que ça (malgré Wissam Ben Yedder ou Alexandre Lacazette et Marcus Thuram, notamment).Surtout que le coach français, qui n'est pas du genre à s'arrêter aux statistiques (en témoigne, d'ailleurs, le Mondial sans réalisation de Giroud), semble avoir davantage confiance que par le passé en celui qui a loupé la Coupe du monde 2018 :Et de continuer :Et si la saison pour déterrer l'Olivier était lancée ?