Anthony Losilla, le patient allemand

Le milieu de terrain de Bochum a attendu sa 36e année pour découvrir l’élite du football européen le week-end dernier face à Wolfsburg. Un choix qu’il ne regrette pas, alors que plusieurs opportunités se sont offertes à lui dans le passé.

"Signer à l’ASSE était un rêve, sachant que j’ai grandi dans la région et que je suis le seul footeux de la famille."

"Alors que j’étais en vacances à Nice, ils se sont déplacés là-bas pour me rencontrer et me montrer des vidéos des supporters. Ils m’ont également assuré que le club ferait le nécessaire pour que ma femme, qui était enceinte, s’adapte le mieux possible à la vie allemande. Cette démarche a été un déclic pour moi"

Dresde, le pot de colle

"Dès mon arrivée en Allemagne, j’ai été surpris par l’engouement des supporters. C’est plus fort ici qu’en France. Les mecs vivent pour le foot, ils attendent toute la semaine pour aller au stade."

Ich liebe Deutschland

"Avant de raccrocher, laissez-moi disputer quelques duels avec Lewandowski et Haaland."

Lorsqu’il a emmené ses coéquipiers sur la pelouse de la Volkswagen Arena, samedi dernier, Anthony Losilla n’a pas caché sa satisfaction.(défaite 1-0 à 10 contre 11 pendant tout le match, NDLR), explique le capitaine de Bochum, de retour dans l’élite du foot allemand onze ans après sa dernière saison. Il faut dire qu’à bientôt 36 ans (il les aura le 10 mars prochain), Anthony Losilla a préféré construire sa carrière à son rythme, en passant 14 ans en deuxième et troisième division.Son premier choix, Anthony Losilla le fait en 2006, en quittant l’AS Saint-Étienne pour l’AS Cannes, alors que le coach de l’époque, Ivan Hašek, ne fait plus confiance aux jeunes., poursuit le natif de Firminy (Haute-Loire).Après quatre ans en National avec Cannes et le Paris FC, Anthony Losilla est reconverti milieu de terrain et enchaîne les saisons complètes (35 matchs de moyenne par an), avant de s’envoler pour Laval, ou il commence à se faire un nom en Ligue 2.(Nice, Valenciennes)(D2)Obnubilé par sa quête de l’élite française, le milieu de terrain décline cinq ou six fois les offres du club allemand, très insistant, qui l’avait contacté lors de sa dernière saison en Ligue 2. Mais à force d’accentuer la pression, Dresde gagne son combat., se souvient l’ancien joueur du PFC.À 26 ans, Anthony Losilla découvre donc une tout autre atmosphère outre-Rhin, avec une ambiance digne des stades de Bundesliga dans une ville de 550 000 habitants, alors qu’il ne parle pas un mot d’allemand.Après deux saisons accomplies dans la Saxe, il signe au VfL Bochum, dont il devient l’un des joueurs emblématiques.Avec le club de la Ruhr, il retrouve quelques habitudes de la région stéphanoise : la vie dans une ville minière, la rivalité avec l’ennemi (Schalke 04, Dortmund) et l’ambiance dans le stade., confie le capitaine du VfL.À Bochum, Anthony Losilla franchit un nouveau palier (239 matchs, quinze buts, treize passes décisives) : il apprend enfin l’allemand et tape dans l’œil de ses dirigeants, qui le prolongent saison par saison. Champion de 2.Bundesliga l’an dernier, le milieu a été le premier à soulever le trophée,Si le trentenaire s’approche petit à petit de la retraite, il veut profiter de chaque week-end sur les pelouses de Bundesliga.