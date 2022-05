Anthony Lopes, Renato Sanches, Ruben Dias et João Félix non retenus avec le Portugal

CB

La voilà, la liste du Didier Deschamps portugais.Fernando Santos, le sélectionneur portugais, a dévoilé ce vendredi sa liste pour les quatre matchs de Ligue des Nations à venir. Laaffrontera l'Espagne (2 juin), la Suisse (5 et 12 juin) et la République tchèque (9 juin).Parmi les grands absents, Rúben Dias et João Félix, blessés, n'ont pas été convoqués. Pas d'Anthony Lopes non plus, ni de Renato Sanches.Surprenant pour les deux derniers, tant Lyon et Lille cartonnent depuis quelques mois.