Anthony Lopes : plus Gone, tu meurs

Lyon Benfica Groupe G Ligue des Champions Diffusion sur

"Mon gardien est blessé donc je prends celui des première année. On gagne le tournoi aux tirs au but, grâce à Antho qui en sort trois sur cinq."

Au nom du père

"La passion du poste de gardien de but, le grain de folie qu’il nécessite, c’est rarement inné chez les enfants. Lui n’avait que 8 ans, mais il avait déjà ça en lui. C’était sa spécificité"

« On le surnommait "le Chat" »

"En U13, il a eu ses premiers doutes à l’OL, où on ne lui faisait pas totalement confiance. Il cherchait à aller ailleurs, moi j’étais parti entraîner au CASCOL, où on était prêts à l’accueillir. Sauf que le CASCOL est l’ennemi de l’OSGL, donc pour lui c’était hors de question. Il avait déjà bien en tête ces rivalités régionales"

"Sur une frappe qui part dans la lucarne, il saute pour aller la chercher et se prend la barre dans la tête. Il a quand même fini le match."

« À Lyon, ils ont été très durs avec lui »

"Anthony brille avec l’OL et est contacté par le sélectionneur des U17 du Portugal. Il fallait l’emmener à Lisbonne du jour au lendemain. José m’appelle, je bloque une semaine au boulot et on part tous les trois en voiture, sans savoir où on allait dormir."

Le derby pour commencer

"Pour un coach, c’était important d’avoir un garçon charismatique, qui pousse les autres. Il avait une grande influence sur les résultats."

« Il a compris que sa carrière pouvait prendre une mauvaise direction »

"Pour compenser sa supposée petite taille, il a su pousser ses qualités d’explosivité à l’extrême, ce qui lui a valu des critiques. Pour lui, le défi était de continuer à s’appuyer sur ses forces sans véhiculer cette mauvaise image, qui ne lui correspondait pas."

Le dernier représentant d’une folle génération de joueurs maison

"Au-delà de ses performances qui sont très bonnes depuis des années, le club a besoin d’un joueur avec l’ADN OL, pour transmettre les valeurs et l’état d’esprit qu’on aime bien à Lyon"

Une question d’offre et de demande

"Là, Antho, ce n’était pas le moment de partir. S’il s’en va, il ne reste plus personne. Aouar, ce n’est plus la même passion pour le club."

Par Léo Ruiz, à Lyon





Avec Halloween, il est débordé. Les toiles d’araignées, capes de vampire et chapeaux de sorcières décorent l’entrée de "À la porte bleue", son magasin de déguisements, articles de fêtes, jouets kermesse, artifices et autres gadgets situé boulevard Eugène Deruelle, dans le 3arrondissement de Lyon, face au centre commercial de la Part-Dieu.Entre deux commandes, Steeve Delaporte prend le temps de boire un café sur la terrasse d’à côté. Quand il n’est pas chez lui ou au magasin, Steeve est généralement au bord d’un terrain de football. Blessé au genou, il dirige une fois par semaine les Rimskyades Ostrogones, une équipe de foot loisir basée à Mions, au sud de Lyon. C’est aussi dans le coin, de l’autre côté du Rhône, qu’il a longtemps coaché les jeunes de l’Olympique Saint-Genis Laval (OSGL). «"Vivement la saison prochaine !" »Steeve vient alors de faire sa découverte avec le petit phénomène local, dont il deviendra vite un proche de la famille : Anthony Lopes, né le 1octobre 1990 à Givors et résidant avec ses parents et son petit frère à Ternay, une commune coincée entre l’A7 et la frontière avec le Nord-Isère. Après une première saison en débutants à Chasse-sur-Rhône, c’est donc à l’OSGL, où son père sévit depuis des années dans les buts des séniors, qu’Antho commence à faire parler de lui. Ce club partenaire de l’OL, qui a fêté ses 50 ans en 2013, s’est imposé au fil du temps comme une valeur sûre de l’ouest lyonnais. Avant Lopes, Éric Abidal, Bryan Bergougnoux et Benjamin Corgnet sont passés par là. Aujourd’hui, alors que la commune est de plus en plus prisée pour sa tranquillité, ses maisons avec jardin et sa proximité avec la ville –le centre de Lyon n’est qu’à une petite demi-heure de route et le métro B arrivera dans quelques années–, le club compte plus de 500 licenciés.En ce samedi après-midi d’automne, Jérôme Guichard, le manager général, reçoit en survêt’ bleu et rouge dans les locaux du complexe sportif Beauregard. Dehors, alors que la section rugby livre un gros combat juste au-dessus, les U13 affrontent Sainte-Foy-lès-Lyon sur le stade synthétique pendant que les U15 s’échauffent sur le « gore » , le nom donné aux terrains stabilisés dans la région., attaque Jérôme Guichard en offrant le café.» Ici, tous ceux qui connaissent le père n’ont jamais été surpris par le caractère du fils. «Dans le 69, le «» est vite surveillé de près. «» , résume Olivier, son coéquipier d’alors à l’OSGL. Steeve Delaporte, lui, devenu ami avec José et Lucie, la maman, en fait son capitaine. Une évidence, tant le bonhomme fait gagner les siens tous les week-ends. «» C’est d’ailleurs dans un tournoi en salle, à Caluire-et-Cuire, que les observateurs de l’OL viennent prendre la température pour la première fois. Ils ne seront pas déçus. «poursuit Steeve.À entendre ses proches, ce caractère trouve son origine chez son père, mais aussi dans ce qui va le poursuivre toute sa carrière : sa petite taille., confirme Steeve.» Recruté à 10 ans par le club qui s’apprête à écraser le football français, Anthony Lopes vit à fond la grande épopée des années 2000 debout dans le kop nord de Gerland, où Steeve et José l’emmènent en compagnie de son frère Alexandre. Du côté du centre de formation, en revanche, l’idylle est moins évidente. «(le grand club amateur de l’ouest lyonnais, basé à Oullins, ndlr)» , témoigne Steeve. Logique, pour un garçon né à mi-chemin entre Lyon et Saint-Étienne, mais qui a très vite choisi son camp. Fils de deux immigrés portugais issus de la classe moyenne, «» , le jeune Lopes apprend à ne rien lâcher en voyant ses parents se débrouiller tant bien que mal avec leurs boîtes de transport et de soudure (ils ont gardé celle de transport). En plus de l’OL, il s’adonne plusieurs années à des séances supplémentaires musclées avec les vétérans de l’OSGL, où José évolue. Pour Anthony, il s’agit aussi et surtout d’apprendre à compenser son déficit de taille par ce qui a toujours fait sa force : la détente, la tonicité, l’explosivité, l’agressivité.Saïd Mehamha, également né en 1990, est petit lui aussi : 1m65. Ce qui pose moins de problème quand on joue au milieu de terrain. Entré à l’OL à 6 ans, il a longtemps été le plus grand espoir du club et de l’Équipe de France, dont il portait le brassard lors de la coupe du Monde U17 en 2007, au milieu des Mamadou Sakho, Yann M’Vila et Henri Saivet.Passé pro très tôt, à 17 ans, il s’est fait barrer la route par le milieu XXL de l’OL, puis s’est un peu perdu en Algérie et en troisième division espagnole avant de revenir à Lyon et de finir sa carrière en CFA à La Duchère. Aujourd’hui, il accueille dans le 8arrondissement, entre Laennec et Mermoz, sur le terrain d’enfance des Bahlouli et d’Alexandre Lacazette, où lui et son staff entraînent les jeunes de son Académie parrainée par son grand pote Nabil Fekir. «, introduit-il."le Chat".Proche de Lopes pendant toutes ces années de formation passées ensemble, Saïd Mehamha a longtemps milité pour que son ami soit reconnu à sa juste valeur. «"Saïd, je ne lâcherai pas, je finirai numéro un". » À chaque convocation avec les jeunes Bleus, le capitaine en touche un mot à son sélectionneur. «"Oui, mais quand on appelle l’OL, ils nous parlent de Gorgelin"."Il est fort, lui"."Bah ouais, je vous avais prévenu". »Comme souvent en France avec les "trop frêles" et les "trop petits", c’est à l’étranger que les jeunes espoirs doivent s’exiler pour se voir offrir une chance de faire leurs preuves.Pour Anthony Lopes, le tournant a lieu lors du Tournoi de Montaigu, aussi appelé "le Mondial Minimes", dans lequel les nations d’un côté et les clubs de l’autre s’affrontent depuis 1973. «, se remémore Steeve Delaporte.» L’expérience dure trois jours. Le fan de Vitor Baia a beau venir en vacances tous les ans et porter le pays de ses parents dans son cœur, il s’exprime à l’époque dans un portugais moyen, ce qui ne l’empêche pas de valider le test haut la main et de devenir international. Dès lors, son statut change à l’OL. «, juge Steeve.Chez les deux gardiens et amis lyonnais, la hiérarchie n’est plus aussi claire. Mieux : elle s’inverse progressivement en CFA, sous l’impulsion du coach de la réserve, un certain Bruno Genesio. «retrace Saïd Mehamha.» Genesio devenu adjoint de Rémi Garde en équipe première en 2011, c’est Stéphane Roche qui prend le relais. «dit celui-ci, désormais entraîneur des U19 du PSG.À l’OL, les temps changent. Après la décennie des titres, vient celle du nouveau stade. Pour construire son enceinte dans l’ère du temps, dont le coût de construction est évalué à 480 millions d’euros, Jean-Michel Aulas doit faire une pause sur le marché des transferts. Résultat : entre l’été 2011 et celui de 2015, le club n’investit jamais plus de 3 millions d’euros sur une recrue. Résultat toujours : les yeux sont braqués sur le centre de formation, appelé à fournir l’ossature de l’équipe pour cette période de transition. Hugo Lloris parti à Tottenham à la toute fin du mercato estival de 2012, Anthony Lopes se voit propulsé numéro 2 derrière Rémy Vercoutre. Il fait ses débuts en pro en Coupe de la Ligue et en poule d’Europa League, puis ronge son frein presque toute la saison, jusqu’à cette 34journée, où l’OL reçoit le voisin stéphanois à Gerland. «récite Jérôme Guichard, de l’OSGL."Non, non, je suis numéro deux"Le destin sourit enfin à Lopes, qui ne lâchera plus jamais la place dans les buts lyonnais. Vite adopté par les supporters, qui le connaissent bien pour l’avoir longtemps fréquenté dans les tribunes, "le Chat" devient au fur et à mesure des années la tête de turc des fans adverses, qui le prennent pour cible sur le terrain et sur les réseaux sociaux.Parce qu’à chaque embrouille il se retrouve au milieu de la mêlée ? Parce qu’il est trop catalogué "Bad Gone" ? Ou parce que ses exploits récurrents sur sa ligne agacent ? Sans doute un peu des trois. Toujours est-il qu’après les événements de Bastia, de Metz et surtout de Marseille, qui lui ont valu 5 matchs de suspension, Anthony Lopes décide de faire un travail sur lui-même pour «» , comme il le déclare lui-même dans. «, croit savoir Jérôme Guichard.(1m84, ndlr)Son ami Steeve, lui, pense qu’il a tout simplement mûri. Marié à une fille de Grigny, juste en face de Ternay où il a grandi, Lopes, qui aura 30 ans l’année prochaine, est désormais papa de deux petites filles, avec qui il aime aller faire un tour au Parc de la Tête d’Or ou à la vogue des marrons. «dit l’ami de la famille.Champion d’Europe en 2016 avec le Portugal, un titre qui sonne comme un nouveau pied de nez au manque de reconnaissance de la France à son égard, il a mis entre parenthèses la sélection, où son statut de Franco-portugais et les liens privilégiés entre Fernando Santos etRui Patricio semblent lui barrer la route vers un poste de titulaire. Désormais 100% tourné sur son club et sa ville, il est devenu cet été, après d’âpres négociations, le joueur le mieux payé de l’OL. Une reconnaissance jugée tardive par son entourage et ses fidèles soutiens, alors que Lopes est le dernier représentant d’une folle génération de joueurs maison qui a maintenu presque à elle seule le club dans le Top 4. «juge Nicolas Puydebois, qui rappelle au passage que lui et Grégory Coupet étaient plus petits que Lopes.Partir, le portier lyonnais y a sérieusement réfléchi pour la première fois cet été, alors qu’il n’a toujours rien gagné avec l’OL, que tous ses potes du centre ont rejointles grands championnats européens et que certains clubs (Porto) lui faisaient la cour. «analyse Saïd Mehamha.» Si Lopes est encore là, c’est sans doute aussi une question d’offre et de demande, comme le rappelle Stéphane Roche : «Ses deux dernières boulettes, rares chez lui, n’ont pas entamé la confiance et l’amour que les supporters lyonnais lui portent. Certains, inquiets de la stagnation de leur club et d’une possible perte d’identité depuis le déménagement à Décines, craignent toutefois de voir leur dernier rempart, comme Gonalons avant lui, être rattrapé par la lassitude et la morosité ambiante. «» , concède Steeve Delaporte, qui fait partie des Bad Gones nostalgiques de Gerland. Avant de retourner vendre ses déguisements d’Halloween, le commerçant livre une dernière anecdote sur son ami. «