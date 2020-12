Anthony Lopes est-il vraiment un danger public ?

Qui de plus qualifié que les gardiens de but eux-mêmes pour juger les prestations Anthony Lopes ? Alors que le portier de l’Olympique lyonnais a une nouvelle fois subi les foudres de ses détracteurs après avoir percuté l’Angevin Romain Thomas, au cours de l'une de ses sorties aériennes lors de la 11e journée de Ligue 1, ses camarades sont scotchés par le procès intenté à l’un des leurs. Certes fougueux et provocateur, Anthony Lopes n’en demeure pas moins, à leurs yeux, un excellent gardien. Tour de table.

« Un peu le Barthez de l’époque »

« C’est comme si Antho mettait la tête là où beaucoup de joueurs ne mettent pas le pied. C’est un mélange entre le hand et le rugby. »

« Une pile électrique »

Victime de sa génération ?

« C’est possible qu’il s’assagisse dans les années à venir. Il reconnaîtra peut-être alors qu’il a parfois abusé... »

Marcel Aubour ne passe pas par quatre chemins :L’octogénaire, qui gardait les buts de l’OL lorsque les Gones ont remporté leur première Coupe de France en 1964, prend tout de suite la défense d’Anthony Lopes. Non, le gardien portugais n’est pas un mec dangereux. Il n’a, selon lui, d’ailleurs pas commis d’infraction en sortant genou en avant sur le dos de Romain Thomas le 22 novembre dernier., explique de son côté Nicolas Sachy, emblématique portier du CS Sedan. Nicolas Puydebois va plus loin :Doublure de Grégory Coupet à l’OL, celui qui œuvre désormais dans la gestion de patrimoine préfère louer les qualités de son cadet, qui fait consensus au sein du microcosme des gardiens de but.: ses pairs ne mâchent pas leurs mots et estiment qu'Anthony Lopes fait partie des meilleurs à son poste en Ligue 1. Point. Si certains lui reconnaissent un penchant, Nicolas Sachy estime qu’il s’agit de l’une de ses plus grosses qualités.Puydebois ajoute :Un cocktail qui peut être explosif., nuance Marcel Aubour, qui coule une retraite paisible du côté de St-Tropez.Concernant la taille, Patrick Regnault, qui a pris la suite de Sachy à Sedan au début des années 2000, a sa petite idée sur la question.Une caractéristique qui rend certains duels spectaculaires et joue sur l’aspect psychologique lors des face-à-face avec les attaquants.À ce jeu-là, Lopes est déjà roi., avance Nicolas Puydebois, en faisant référence au choc spectaculaire qui avait mis la star parisienne au sol un soir de janvier 2018 . De là à calmer le jeu dorénavant ?, reconnaît Nicolas Sachy.Si aucun de ces anciens portiers n’est prêt à qualifier Anthony Lopes de, notamment car il n’a jamais causé de blessure et n’a jamais été sanctionné sévèrement par les officiels à blouse jaune (Lopes a reçu onze cartons jaunes et aucun carton rouge depuis ses débuts en Ligue 1), certains admettent toutefois que le joueur rhodanien a déjà été, lui conseille Patrick Regnault. Laëtitia Philippe, l’expérimentée gardienne du FC Fleury 91, est plus sévère., admet-elle.La, comme l’appelle en souriant Marcel Aubour, gagnerait donc à faire preuve d’un peu plus de zénitude. Mais les anciens mettent ça sous le coup de l’âge., raconte le retraité. Et Anthony Lopes, qui a fêté cette année ses trente printemps, un âge relativement jeune pour un gardien de but, fait encore partie de cette bande-là., s'aventure Patrick Regnault, qui tient quand même à rappeler :Le procès fait à Anthony Lopes met en effet en rogne toute la confrérie des gardiens de but., souffle Nicolas Sachy.Le football d’avant plus rugueux qu’il ne l’est aujourd’hui ? Nicolas Puydebois voit surtout une grande différence dans la diffusion des matchs de foot.À une chose près : en Angleterre, le tempétueux portier lyonnais passerait sûrement incognito.