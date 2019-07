Anthony Knockaert prêté à Fulham

Anthony Knockaert has today joined @FulhamFC on loan for the 2019/20 season. Breaking news brought to by @eToro.#BHAFC — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) 21 juillet 2019

Des nouvelles d'Antho.Anthony Knockaerta été prêté à Fulham ce dimanche. Le prêt est accompagné d'une option d'achat obligatoire, laquelle sera activée à l'expiration du contrat de l'ailier droit français, c'est-à-dire à l'été prochain. Le montant de la clause n'a pas encore été dévoilé.Formé à Guingamp avant de passer par Leicester et le Standard de Liège, Anthony Knockaert avait rejoint Brighton en 2016. Il y aura disputé 139 rencontres, inscrit 27 buts et distribué 25 passes décisives. La saison prochaine, l'attaquant de 27 ans n'évoluera donc plus en Premier League, puisque Fulham a été relégué en Championship au terme du dernier exercice. Un championnat que le Nordiste connaît bien puisque qu'il y a glané la promotion dans l'élite avec lesen 2017.Si c'est pour nous offrir des matchs de playoffs aussi dingues que Leicester-Watford 2013, on signe tout de suite.