Antero Henrique sur la sellette

C’est chaud pour Antero !On avait connu Antero Henrique plus fantasque lors de ses derniers mercatos. Grâce à lui, le PSG avait enregistré les arrivées de joueurs comme Neymar et Mbappé. Mais cet été pourrait avoir un impact bien différent que les précédents sur la suite de ses aventures dans la capitale.Le Portugais a été plus sage qu’à son habitude en matière de «» . Et malgré le fait qu'il ait bouclé quatre recrues (Buffon, Kehrer, Bernat et Choupo-Moting), Antero était au centre des critiques qui venaient de l’extérieur et devient à présent fragilisé en interne. C’est ce qu’explique, qui avance que ce mercato aurait fait naître des doutes sur sa capacité à s’adapter au marché et à négocier efficacement.Aussi, certains points demandés par Thomas Tuchel n’ont pas pu être pris en compte par le directeur sportif (comme le remplacement de Motta et le fait d’avoir laissé partir Lo Celso dans les dernières heures du mercato). Des tensions se seraient alors installées entre les deux hommes sur ces points de discorde.Allez, le mercato hivernal, ce n'est que dans quatre mois, après tout.