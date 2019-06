Antero Henrique quitte le Paris Saint-Germain

CAR

Une tête est bel et bien tombée.Selon les informations de RMC Sport, Antero Henrique aurait signé sa lettre de départ ce jeudi dans les locaux du Paris Saint-Germain. Le directeur sportif avait d'ores et déjà annoncé son départ à ses collaborateurs dans la journée. L'homme de 51 ans était arrivé au sein du club de la capitale en juin 2017 avec, en cadeau d'arrivée, Neymar. Mais sa mauvaise entente avec Thomas Tuchel et les échecs au mercato auront eu raison de lui.Toujours selon RMC, Leonardo devrait officiellement prendre sa place ce vendredi, lui qui a déjà occupé le poste de 2011 à 2013 et qui bénéficie encore d'une belle cote dans la capitale.Alexandre Castro n'officiant plus en Ligue 1, on n'aura malheureusement pas droit aux retrouvailles après la fameuse bousculade