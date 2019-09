Ansu Fati, fluorescent adolescent

Il y a une semaine, Ansu Fati se faisait connaître à la face du monde avec le maillot du FC Barcelone sur les épaules. Ce lundi, le voilà désormais propulsé sur le devant de la scène des médias espagnols grâce à son but contre Osasuna. Aussi précoce soit-il, le gosse de 16 ans ne pouvait pas imaginer un tel scénario.

Víctor Valdés : « Donnez la balle à Ansu et c’est l’anarchie totale »

Le pansement du Barça

[ VIDÉO BUT] #LaLiga À 16 ans, Ansu Fati égalise pour le FC Barcelone de la tête ! Le tout 5 min après son entrée en jeu ! @Omar_daFonseca applaudit ! Il devient le 3e plus jeune buteur de l'histoire de la Liga et le plus jeune du Barça pic.twitter.com/k8hKAR3l76 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 31, 2019

Par Antoine Donnarieix

Propos de Valdés issus de As TV, ceux de Bori Fati de la COPE

L’âme de Barcelone, sa ville, sa plage, ses, Gaudí, la Sagrada Familia, le Camp Nou. Voilà ce qui fait frémir le cœur de Neymar à l’heure actuelle. Mais comme le dit un si bel adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le Brésilien est apte à jouer, mais bloqué à Paris, Ousmane Dembélé est blessé, mais bien au Barça. Par voie de conséquence, une place de choix se libère au sein de l’attaque. Deux, même, puisque Luis Suárez est convalescent depuis deux semaines. Trois, même, puisque Leo Messi est sur le carreau depuis un mois. Mais que reste-t-il au Barça pour dynamiser son attaque en tant que tenant du titre en Liga ? Antoine Griezmann et quelques fonds de tiroir. Tout penaud, Ernesto Valverde est allé ouvrir son coffre à jouets pour ajouter des nouvelles figurines à son histoire. Et au milieu du paquet, le coach du Barça a trouvé dans sa réserve un soldat de plomb doré : Anssumane Fati.Un éphèbe tombé tout droit des catégories inférieures du Barça, où le garçon évolue depuis 2012 et ses 10 ans. Avant, la pépite sillonnait les rangs du FC Séville. Directeur sportif du club, Monchi en personne avait demandé à ce que ce talent venu de Guinée-Bissau soit protégé de toute approche issue de grands clubs. C’était compter sans les bras longs du Real Madrid et du Barça, prêts à attirer la perle africaine dans leur berceau en mettant un contrat sous le nez du paternel à la méconnaissance du club sévillan. Plus séduit par le projet catalan que madrilène, Bori Fati décide de placer son fils dans la prestigieuse Masia. Fou de rage, le FC Séville écarte alors le joueur et le prive de terrain pendant une saison complète. Qu'import, surclassé de trois ans au Barça par rapport à sa catégorie d’âge, Fati était jusqu’à la semaine dernière membre des U19 du Barça où Víctor Valdés pouvait observer de près ce phénomène., explique l’ancien gardien du Barça.» Des conseils que Valverde s’est appliqué à suivre à la lettre : pour sa première apparition face au Betis Séville le 25 août, le Camp Nou admire la capacité de percussion du. À 16 ans et 298 jours, Ansu Fati devient le plus jeune joueur à débuter sous le maillot du Barça depuis 1941. «, déclare son père à la COPE après la rencontre au Camp Nou.Jamais utilisé avec la réserve, mais déjà passé chez les pros, Fati entre un peu plus dans l’histoiredepuis ce week-end. Remplaçant de Rafinha à la pause pour aider un Barça moribond à revenir dans la partie contre le promu Osasuna, le gamin reprend de la tête un centre de Carles Pérez pour égaliser cinq minutes après son entrée en jeu. La conséquence médiatique de ce but est immense : Fati devient le plus jeune buteur du club à 16 ans et 304 jours, devant Leo Messi et ses 17 ans et 31 jours. Un record exceptionnel que le garçon célèbre à peine, souhaitant avant tout mettre son équipe sur les bons rails. Au moment d’être félicité par Jordi Alba, un candide «» sort de sa bouche. Ce sera tout jusqu’au coup de sifflet final, annonciateur d'un match nul entre les deux équipes. «, décrit le buteur après la rencontre.Que les choses soient bien claires : cette magnifique semaine d’Ansu Fati ne doit pas cacher les lacunes actuelles du FC Barcelone en Liga. Avec seulement quatre points récupérés sur neuf possibles, le bilan comptable est indigne d’un double champion d’Espagne en titre. Excepté un Griezmann irrégulier dans ses performances, toutes les autres stars internationales du Barça répondent aux abonnés absent et les produits de La Masia assurent l’intérim. Mais l’avènement d’Ansu Fati, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec une clause libératoire fixée à 100 millions d’euros, pourrait-il dégager un nouvel horizon chez les jeunes ? Valdés donne un élément de réponse : «