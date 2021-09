Fati sur mesure

Après plus de dix mois de convalescence, Ansu Fati a fait son grand retour au Camp Nou face à Levante dimanche dernier. Seulement dix minutes auront suffi au nouveau numéro 10 du Barça pour inscrire son premier but de la saison et redonner du baume au cœur d’un FC Barcelone en quête de succès. Avec tout le poids que cela comporte, l’héritier de Messi n’a jamais aussi bien porté son statut.

« Ma famille m’a vu souffrir »

Benfica, le premier virage

Par Antoine Donnarieix

Pour le commun des mortels, le mois d’août à Barcelone rime avec tourisme, vacances et farniente. Cependant, cette habitude oisive détonne avec le comportement d’un garçon de 18 ans pétri de talent comme Ansu Fati. Le 25 août dernier, le nouveau numéro 10 du Barça a connu le goût presque oublié du plaisir au travail., évoque l’intéressé sur le site du club.Une journée à marquer au fer rouge à la fois pour le crack barcelonais - victime d'une fracture du ménisque du genou gauche le 7 novembre dernier -, mais aussi pour son club, en grande difficulté financière et sportive par rapport à la précédente décennie. Dès lors, son entrée en jeu au Camp Nou ce dimanche contre Levante (3-0) à la place de Luuk de Jong est venue s’ajouter à la romance de son histoire chez les. Puis le talent a fait son œuvre...Comment s’est remise en route la machine Fati ? Grâce à une passe appuyée d’Eric Garcia vers Memphis Depay, puis une feinte du Néerlandais pour laisser place à la créativité du môme. En bagarre avec le modeste Jorge Miramón pour conquérir le ballon, le frétillant attaquant s’oriente vers le but, puis fait danser la salsa à son vis-à-vis avant d’envoyer une frappe tendue sur laquelle Aitor Fernandez ne peut rien. Le temps additionnel vient à peine de démarrer, et le bouquet final s’offre au Camp Nou : Anssumane Vieira Fati, porté en triomphe par Ronald Araujo et tous ses autres coéquipiers, vient d’achever un cycle long de 322 jours par un but symbolique., évoquait Fati après la rencontre.Voilà, le shérif est de retour en ville. Il est tout juste majeur et a le regard angélique, mais les futurs adversaires du Barça feraient bien de s’en méfier.Lors de la saison dernière, avant sa maudite blessure, Fati cumulait 5 buts et 4 passes décisives en 596 minutes avec le Barça. L'international espagnol pourra-t-il avoir un tel rendement en l'absence de Leo Messi dans les rangs catalans ? Fati est-il capable de relever l’immense challenge de succéder àsans passer pour un espoir déchu ? Ce but inscrit après seulement dix minutes effectuées dans cet exercice 2021-2022 est un début de réponse, mais ne peut pas pour autant servir de conclusion. Aussi fort soit Fati, le gamin ne peut pas changer l’universen un claquement de doigt. Malgré tout, Fati apporte une denrée rare dans ce marasme barcelonais : l’espoir. Et ça pour les socios, cela n'a pas de prix dans une période aussi morose.Mieux : en Fati, ils retrouvent un ailier à l’aise dans le dribble, tonique dans ses appuis et capable de créer le décalage à tout moment. Comme un autre numéro 10 récemment parti du côté de Paris. Un temps assignés à ce rôle, l’expérimenté Philippe Coutinho ou le précoce Yusuf Demir n’ont pas franchement convaincu. De son côté, Fati a montré la voie. Et qui sait, avec de la patience et une gestion physique exemplaire de son joyau né à Bissau, le technicien batave pourra peut-être compter sur une deuxième arme du même type, avec le retour prochain d'Ousmane Dembélé. Absent des feuilles de match depuis sa blessure estivale contre la Hongrie à l’Euro 2020,est toujours attendu au plus haut niveau par son employeur depuis sa signature à l’été 2017. Mais à cette heure-ci, les regards ne sont plus braqués vers l'infirmerie, mais bien Lisbonne, où Fati va affronter le Benfica dans un climat hostile et où la défaite est interdite pour un Barça déjà étrillé par le Bayern en ouverture de cette Ligue des champions. À Ansu d’enfiler le costume du super-héros.