Ansu Fati devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'Espagne

?¡¡DATO HISTÓRICO!!? @ANSUFATI se convierte en el goleador MÁS JOVEN de la historia de la @SeFutbol, marcando con 17 años y 311 días de edad.??¡¡ENHORABUENA!!??#SomosEspaña ??#SomosFederación pic.twitter.com/ZXB0sGdkRP — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 6, 2020

TB

Pourquoi vouloir garder Messi quand on a Ansu Fati ? Deuxième plus jeune joueur de l'histoire à être sélectionné avec l'Espagne en cette fin d'été, Ansu Fati en a profité pour inscrire son premier but en sélection lors de la large victoire de la Roja contre l'Ukraine Un but synonyme de record, puisqu'à 17 ans et 311 jours, le voilà qui devance Juan Errazquin et ses 18 ans et 344 jours un soir de... 1925. De quoi s'attirer les louanges, à commencer par le capitaine, Sergio Ramos, auteur pour sa part d'un doublé., a lancé leau coup de sifflet final.(Ansu Fati et Ferran Torres, lui aussi buteur, N.D.L.R.)Et dans dix ans, ils seront toujours là.