Ansu Fati devient le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la Roja

Même pas Fatigué.Ansu Fati n'en finit plus de battre des records de précocité. Après être devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé au XXIe siècle en Liga et le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions, l'ailier du FC Barcelone a (déjà) son nom gravé dans le marbre de la, puisqu'à 17 ans et 308 jours, il est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à connaître une sélection avec l'Espagne. C'était ce jeudi soir, en Ligue des nations, face à l'Allemagne (1-1). Angel Zubieta conserve toujours le record avec une première cape à 17 ans et 284 jours (c'était le 24 avril 1936 contre la Tchécoslovaquie (0-1)).Entrée en jeu à la 46minute à la place de Jesús Navas, la pépite desaurait même pu connaître une première idyllique en devenant le plus jeune buteur de la sélection espagnole, mais c'était compter sans la faute de Sergio Ramos sur Matthias Ginter, qui a fait annuler son pion. Le héros de la soirée s'appellera finalement José Luis Gayà.En tant que bon capitaine, Ramos voulait juste qu'il garde les pieds sur terre.