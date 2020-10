Annoncé à l'OL, Pellistri se pose finalement à Manchester United

24

?? Another Uruguayan arrives at Old Trafford... Welcome to #MUFC, Facundo Pellistri! — Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020

Pellistri au dépourvu.Annoncé avec insistance du côté de l'OL ces derniers jours, l'espoir uruguayen de 18 ans ans Facundo Pellistri s'est finalement engagé avec Manchester United. Le jeune ailier de Peñarol a signé un contrat de cinq saisons, plus une en option, avec les, qui n'ont pas chômé lors de cette dernière journée avec quatre nouvelles recrues officialisées (Telles, Cavani, Traoré et donc Pellistri). Selon les derniers échos, l'OL était proche de rafler la mise pour environ cinq millions d'euros plus deux de bonus, avant de voir les Mancuniens débarquer dans le dossier., s'est exprimé la nouvelle recrue sur le site officiel du club.Pas sûr que tout cela suffise à digérer la défaite 6-1 contre Tottenham.