Annoncé à Boca Juniors, Dario Benedetto n'est plus convoqué avec Elche

Pas de pipeau pourPrêté par l'Olympique de Marseille à Elche, Darío Benedetto est en passe de quitter la communauté valencienne plus tôt que prévu, sans escale par La Canebière.En effet, l'attaquant de 31 ans est annoncé avec insistance du côté de Boca Juniors , et son retour à Buenos Aires ne serait qu'une question de détails. À Elche, les dirigeants ont ainsi décidé de ne pas tergiverser, puisquen'est plus convoqué dans le groupe professionnel (deux buts et une passe décisive depuis son arrivée). Lui qui n'a plus été titularisé depuis le 23 octobre dernier et un match nul face à l'Espanyol (2-2) n'apparaît donc plus sur les feuilles de match, comme ce fut le cas ce dimanche contre Villarreal (victoire 1-0).Finalement, seul Santiago Bernabéu aura cédé à son charme.