Annie Cordy, la tata du PSG

La semaine dernière s'est éteinte une pionnière du PSG. Présente dès les premières heures du projet de création d'un grand club parisien, en 1970, Annie Cordy a consacré presque deux ans de sa vie au Paris Saint-Germain, jusqu'à en devenir la marraine.

Annie recrute dans le 9-3

Annie en Y

Annie enregistre l'hymne du PSG

Vidéo

Par Mathias Edwards

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le 4 septembre dernier, le destin a confronté amateurs de grandes voix et fans du PSG à un terrible dilemme. Comment célébrer dignement les 39 ans de Beyoncé Knowles pour les uns, et les 28 ans de Layvin Kurzawa pour les autres, alors qu'une tragique nouvelle venait de les frapper ? Vendredi dernier, c'est en effet à la fois une grande dame de la chanson et une des membres actives de la création du Paris Saint-Germain qui nous a quittés. Annie Cordy s'est éteinte à 92 ans, chez elle, à Vallauris.Selon Jérôme Boinet, qui anime le site La Mémoire du PSG et co-écrit actuellement avec Jean-Noël Touron (co-réalisteur du documentaire PSG : ce club qui a failli ne pas exister ) un ouvrage sur la création du club vice-champion d'Europe, les toutes premières traces d'Annie Cordy associée au PSG remonte au 1février 1970. Ce jour-là, Pierre Bellemare lance sur les ondes d'Europe n°1 son fameux appel . La moustache la plus célèbre de son époque exhorte les Parisiens à souscrire, moyennant 25 francs, à un bulletin qui permettra en partie de financer la création d'un club digne de ce nom dans la capitale. Mireille Mathieu est la marraine de l'opération, mais Annie Cordy est déjà dans le coup., raconte Jérôme Boinet.(la société de transport appartient à l'époque à Guy Crescent, futur président de PSG, N.D.L.R.)Ce jour-là, Annie Cordy sillonne le 93, de Clichy à Saint-Ouen, en passant par Saint-Denis. En fin de journée, 16 000 personnes se sont laissées séduire, et deviennent membre d'un club de foot virtuel, le Paris Football Club, tout juste créé, sans stade, ni équipe et encore inscrit à aucune compétition.En juin 1970, Annie Cordy n'est pas encore le modèle musical de Patrick Sébastien. La Bonne du curée ne nous enchantera que 8 ans plus tard, Tata Yoyo en 1981, et Cho Ka Ka O en 1985. Non, le tube de l'été 1970, c'est la fusion du Paris Football Club avec le Stade saint-germanois, qui accédait à la D2, pour donner naissance au Paris Saint-Germain. À l'époque, celle qui a troqué son véritable nom, Léonia Juliana Cooreman, pour un pseudonyme plus américanisant – à l'image de J. Hallyday, Eddy M. ou R. Anthony, le « y » est une valeur sûre pour qui veut être dans le vent – tourne dans des films dramatiques, sous la direction de René Clément dans(1969), ou aux côtés de Jean Gabin et Simone Signoret dans(1971). Mais ce n'est pas pour autant qu'elle s'implique moins dans l'aventure du Paris Saint-Germain, qui évolue alors en 2Division.Comme ce 19 septembre 1970, où elle est présente lors de l'opération, organisée par le club à Saint-Germain-en-Laye., explique Jérôme Boinet.Annie Cordy devient alors la marraine du Paris Saint-Germain.Le 26 novembre 1970, c'est en cette qualité qu'Annie Cordy est présente à uneorganisée par le club avenue de Clichy, au siège de Calberson. Jérôme Boinet :, Allez Paris !Désormais, Annie entonnera son tube lors de chaque réunion d'associés du PSG, les fameux souscripteurs à 25 francs, où elle se rend une à deux fois par mois – preuve qu'Annie Cordy prend son rôle à cœur, en représentant le club à chaque fois que cela est possible.Le disque est diffusé avant chaque rencontre du PSG, parfois même lorsque l'équipe joue à l'extérieur. Lors de cette première saison du Paris Saint-Germain, Annie Cordy est, confirme Jérôme Boinet., poursuit celui qui regrette de ne pas avoir pu interviewer Annie Cordy, dans le cadre de l'écriture de son livre. Le PSG, lui, n'a pas oublié Annie, et a adressé[...], le jour de son décès. Après avoir souhaité un joyeux anniversaire à Layvin Kurzawa.