Annecy maîtrise et déloge Villefranche-Beaujolais

Annecy (4-2-3-1) : Escales - Ruque, Mouanga, Mendy, Bastian (Bridge, 90e+1) - Fillon, Temanfo - Kyeremeh (Mogni, 87e), Rocchi, Testud (Pinto-Borges, 72e) - Bosetti (Wadé, 72e). Entraîneur : Laurent Guyot.



FCVB (3-5-2) : Bouet - Romany (Guilavogui, 76e), Nirlo, Flegeau - Bonenfant, Khous, Sergio, Taufflieb, Pagerie - Elisor, Dabasse. Entraîneur : Hervé Della Maggiore.

SB

Le derby, son invincibilité et sa deuxième place : Villefranche-Beaujolais a perdu gros ce soir au Parc des Sports d'Annecy. Invaincue cette saison, l'équipe caladoise s'est logiquement inclinée en clôture de la 9journée chez son premier poursuivant, et loupé l'occasion de rejoindre Bourg-en-Bresse en tête.Un ton au-dessus en première période, les Annéciens avaient dès la pause fait la différence, grâce principalement à Godson Kyeremeh. Prêté par Caen, l'ailier a été à l'origine et à la finition d'un bon centre de la droite de Ruque, avec un tir du gauche dans la surface qui a fait mouche, avec l'aide de Nirlo. Auteur de son troisième pion en championnat, le Franco-ghanéen a ensuite servi sur un plateau Testud pour le 2-0, au bout d'un rush initié par un coup de patte superbe de BosettiPrise en défaut deux fois, soit autant que lors des huit premières journées de championnat, l'équipe d'Hervé Della Maggiore a davantage monopolisé le cuir et poussé en deuxième période. Sans pour autant se montrer très dangereuse, si ce n'est sur cette reprise de Khous au-dessus (63e) et ce piqué de Sergio que Bonenfant n'a pas su reprendre (77). Trop peu pour des « tigres caladois » passés tout près de la correctionnelle sur ce nouveau caviar de Kyeremeh repris par Rocchi mais repoussé du pied par Bouet (80), et qui rétrogradent donc au troisième rang, dans le collimateur de Sedan et Châteauroux. Oui, ça a de quoi faire flipper.