Angleterre-Sénégal : Un lion va mourir ce soir

Three Lions ou Lions de la Téranga ? Pour la toute première fois de leur histoire, les deux sélections s'apprêtent à croiser le fer pour un huitième de finale qui promet beaucoup. Et à la fin, il n'en restera qu'un.

Golden generation, really ?

Prêts à rugir

Au coup de sifflet final de la victoire sénégalaise décisive face à l'Équateur mardi , El-Hadji Diouf ne se lassait pas de sauter, danser et laisser déborder sa joie. En français dans le texte, puis en anglais, comme pour être certain de bien se faire comprendre des futurs adversaires de la bande d'Aliou Cissé, le buteur de la génération 2002 prévenait : les héritiers sont arrivés. Et ils n'ont pas l'intention de se contenter d'une qualification historique pour une phase finale de Coupe du monde, vingt ans après. Voilà qui tombe plutôt bien : face à eux se dressent des Anglais aussi ambitieux que désireux de prouver qu'ils sont plus qu'un alignement de noms ronflants incapables de dépoussiérer une bien maigre armoire à trophées.Demi-finaliste en Russie, finaliste lors de l'Euro il y a tout juste un an et demi, cette équipe d'Angleterre se présente au Qatar pleine d'ambitions. Mais pas pour autant délestée de nombreux doutes, qu'elle se trimbale plus ou moins depuis les débuts de Gareth Southgate, en septembre 2016. Pour son 80match sur le banc de la sélection, le héros malheureux de 1996 se verrait bien donner de nouveaux éléments probants pour défendre sa cause face à ceux qui voient en son Angleterre une équipe trop neutre, eu égard à l'impressionnant réservoir de talents dont elle dispose. Dans le Golfe, Harry Kane a empilé les caviars (trois, meilleur passeur du tournoi), Marcus Rashford les buts en sortie de banc (trois, co-meilleur buteur), et les Anglais totalisent déjà neuf pions, meilleure attaque à égalité avec l'Espagne. À trois longueurs de leur total de 2018., analysait Southgate dans une interview à ITV Sport , samedi, à la veille d'un match qui doit démontrer que les siens sont de réels. Ce qui ne l'empêchait pas de se méfier des récents champions d'Afrique :Après Rooney, Gerrard, Lampard et Owen, la génération actuelle ne peut se permettre de laisser passer les opportunités les unes après les autres.Mais pour voir les supporters anglais continuer de hurlerde Doha à Londres, il faudra éviter de se casser la figure, comme devant l'Islande en 2016. Un scénario dont rêve tout un pays, en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest. Moins d'un an après avoir enfin vaincu la malédiction continentale en remportant la CAN , Kalidou Koulibaly et ses acolytes ne pensent qu'à une chose : imiter les aînés de 2002, vaincus seulement en quarts de finale. Au fil d'une phase de poules difficile, les Sénégalais ont appris à vivre sans Sadio Mané, entre l'hyperactivité d'Ismaïla Sarr dans son couloir, les coups de génie d'Iliman Ndiaye ou la finition de Boulaye Dia., souhaitait Alfred Gomis en conférence de presse.Présent à ses côtés à la place d'Aliou Cissé, malade, mais qui devrait être de retour pour le match, Régis Bogaert ne pouvait qu'emboîter le pas :Jamais battus par une sélection africaine dans un Mondial, lesn'ont pas l'intention d'ouvrir la porte à un tel scénario. Southgate, encore :À qui rugira le plus fort ?

Par Tom Binet