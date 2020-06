Angleterre : quand un joueur sort du coma et parle... parfaitement français

MB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Délire absolu.De loin l'histoire la plus dingue de la semaine. Héros de celle-ci, Rory Curtis, 28 ans, victime en août 2012 d'un grave accident de voiture, qui le força à être placé durant six jours dans un coma artificiel. Rory jouait à l'époque au foot en semi-professionnel et étudiait en parallèle les sciences du sport et la psychologie. Il était cependant peu probable qu'il puisse remarcher après son accident. Résultat ? L'intéressé a pu remarcher, mais a surtout commencé à parler un français parfait à son réveil alors qu'il n'en avait étudié que les bases à l'école. Suite au coma, Rory Curtis a en réalité subi une régression psychologique et s'est réveillé en pensant avoir huit, dix, puis douze ans. Il a même pensé un temps être... Matthew McConaughey.Rory Curtis n'est pas n'importe qui puisqu'il est un temps passé par l'académie de Manchester United et a même évolué quelques années à Walsall où il a formé un duo d'attaque avec... Troy Deeney. «» Au-lieu de ça, l'intéressé a dû arrêter le foot suite à son accident mais a repris progressivement et peut aujourd'hui enchaîner les sept contre sept. Il a aussi tout plaqué pour devenir coiffeur et a perdu son français.Fou. Juste fou.