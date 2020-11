Bellingham, l’ultime joyau de la couronne

Des débuts en pro à seize piges, un transfert au Borussia Dortmund à dix-sept et une première cape en équipe nationale d’Angleterre – dont il est devenu ce jeudi le troisième plus jeune joueur à enfiler le maillot – moins de quatre mois plus tard. Tout va décidément très vite pour Jude Bellingham, la dernière hype du football britannique. Focus sur un type pas forcément destiné à prendre part à l’alléchant Belgique-Angleterre de ce dimanche soir, mais assurément programmé pour régner sur l’empire du milieu anglais.

Coup de foudre à Wast Hills

Déjà dans le game

Par Simon Butel

Propos de Jérémie Bela recueillis par SB

C’est, sorti des drames et à un Souleymane Diawara près, un privilège uniquement accordé aux tout grands de ce sport ou aux chantres de la fidélité. Jude Bellingham n’est encore ni l’un ni l’autre. Mais cela ne l’a pas empêché de devenir cet été l’égal de Javier Zanetti, Francesco Totti, Paolo Maldini, Johan Cruyff ou Romain Danzé. Comment ? En voyant, à tout juste 17 ans, son numéro de maillot retiré de la circulation par son ex-club de Birmingham City à son départ pour le Borussia Dortmund. D’autant plus fort que le foot anglais n’est vraiment pas coutumier du fait. La preuve, s’il en fallait encore une, que l’ado est à ranger dans la catégorie « espèce rare » . Nouvelle illustration près de quatre mois après les faits, ce jeudi à Wembley : en entrant en jeu à la 73e minute d’un Angleterre-Irlande déjà plié , Bellingham est devenu à dix-sept ans, quatre mois et quatorze jours le troisième plus jeune joueur à revêtir la liquette des. Les deux premiers ? Theo Walcott, et Wayne Rooney. Deux noms qui incitent respectivement à la prudence, et à l’optimisme. Mais pour l’heure, c’est bien l’optimisme qui prime au royaume de Sa Majesté.À Birmingham, il est un homme que ce baptême international précoce n’a pas franchement surpris : Jérémie Bela, équipier de Bellingham la saison passée chez les. À son arrivée dans les West Midlands en novembre dernier, l’ancien Dijonnais a éprouvé un sentiment qu’un seul type lui avait fait ressentir jusqu’ici. Un certain Raphaël Varane, son camarade de formation au RC Lens., statue l’ailier, passé deux ans par l’Espagne et Albacete.Le coup de foudre, pour Bela, est intervenu dès ses premiers pas à Wast Hills, le centre d’entraînement de Birmingham City :À peu près tout, en l’occurrence. Ce qui semble faire de lui leque l’Albion guettait depuis les départs en retraite de Frank Lampard ou Steven Gerrard, en 2016.Même si Pep Clotet, l’homme qui l’a balancé le 25 août 2019 dans le grand bain du Championship à seize piges, l’a régulièrement utilisé dans les couloirs (le gauche, le plus souvent), en soutien de l’attaquant, voire en pointe lors de la saison 2019-2020 (au cours de laquelle le gamin de Stourbridge a facturé 44 matchs sous le maillot des, dont 35 comme titulaire)., résume Bela.Pour en faire quoi ? Émerveiller, parfois :Flinguer vers l’avant et ouvrir les défenses, souvent :(quatre pions, et troisUn double objectif que sa signature à Dortmund pourrait bien faciliter. Sur les bords de la Ruhr, ses compères offensifs ne se nomment plus Lukas Jutkiewicz et Scott Hogan, mais Marco Reus, Erling Haaland ou... Jadon Sancho. Un garçon dont l’explosion outre-Rhin a sans doute pesé dans la réflexion de Bellingham, déjà auteur de onze apparitions et deux passes décisives chez les(l’une en Bundesliga, l’autre en C1). Plus un pion en Coupe d’Allemagne, qui l’a élevé au rang de plus jeune buteur de l’histoire du BvB le 15 septembre dernier.Estimé à 23 millions d’euros, son transfert en Allemagne fin juillet a également fait de lui la troisième plus grosse vente de l’été chez les joueurs de 18 ans et moins (derrière Fábio Silva à Wolverhampton , et Jérémy Doku à Rennes), la huitième chez les garçons de vingt ans ou moins. Grisant ? Pas vraiment., assure Bela.À l’Euro 2021, par exemple ? En l'appelant pour garnir un entrejeu dernièrement dépeuplé et encore orphelin d'un profil comme le sien, le sélectionneur Gareth Southgate a envoyé un premier message en ce sens. Une nouvelle entrée, ce dimanche en Belgique, en constituerait un second.